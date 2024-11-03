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全球暖化新威脅 孕婦孕期增溫1℃ 早產機率增6％

記者林琮恩／台北3日電
氣候變遷、全球暖化，不僅對環境造成影響，也正威脅孕婦及新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究團隊近期發表多項相關研究，於「氣候變遷下孕產／兒童敏感族群之衝擊與調適論壇」發表。（記者林琮恩／攝影）
氣候變遷、全球暖化，不僅對環境造成影響，也正威脅孕婦及新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究團隊近期發表多項相關研究，於「氣候變遷下孕產／兒童敏感族群之衝擊與調適論壇」發表。（記者林琮恩／攝影）

氣候變遷、全球暖化，不僅對環境造成影響，也會威脅孕婦及新生兒健康，台北醫學大學公衛學院研究團隊近期發表多項研究，其中發現孕婦在第三孕期暴露最低溫度愈高，不僅本身憂鬱風險增加，每增加一攝氏度，胎兒早產的風險增加6%。臨床醫師指出，全球暖化導致各式細菌現蹤，天災造成壓力荷爾蒙上升，均會造成早產。

台北醫學大學公衛學院副院長趙馨指出，北醫大公衛學院院長陳怡樺為首的研究團隊，利用2011至2022年大台北地區世代研究資料，結合中央氣象署觀測資料進行分析，發現暴露氣溫愈高，孕婦的憂鬱指數就會上升，不只胎兒早產風險增加，出生體重也會減少6.53克，而且冬季懷孕、夏季生產的孕婦，所受負面影響更大。

趙馨表示，該研究提供本土實證證據，提供衛生單位可制定對孕婦的氣候調適相關健康政策；不過，氣溫與早產間的因果關係，需進一步釐清，研判與生理、心理狀態均有關聯，天氣熱導致血流加快，引起各項生理反應造成早產，或天熱使心理憂鬱或壓抑，也是造成早產的可能原因。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，該研究確實有學理可循，氣候暖化讓北極永凍層解凍，前所未見的細菌被釋放至環境中，各式感染疾病正在增加，若懷孕後期細菌、病毒入侵子宮，將增加早產風險；而極端氣候導致洪水、颱風等天災頻傳，人體壓力荷爾蒙分泌增加，使血管收縮、血壓升高，也容易導致孕婦胎盤剝離而早產。

北醫大團隊對孕婦健康提出解方。趙馨表示，國際研究指出，增加綠地環境暴露，可有效降低高溫帶來影響，北醫研究團隊則由世代追蹤，分析孕婦住家附近「綠蔽度」，即周遭公園、植被覆蓋率，與2歲兒童注意力發展的相關性，結果發現，綠地暴露與兒童注意力發展呈現顯著相關性，意即綠地暴露有助於胎兒發育，降低發生注意力不足機率，建議孕婦可適時至住家周邊公園從事活動。

另外，北醫大永續長簡伶朱表示，極端氣候對糧食營養價值造成衝擊，稻米、小麥等作物在高溫、高濃度二氧化碳環境下生長，其蛋白質、鈣、磷、維生素Ｃ及Ｂ群呈現下降趨勢。北醫大團隊也發現，食物中所含微量元素大幅下降，鐵、鋅下降幅度達七成，這些重金屬、必要的微量元素，會影響腸道菌叢分布，氣候變遷對孩童營養素獲取的影響，值得關切。

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