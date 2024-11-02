台北國際旅展 國旅不敵出國潮 普遍認住宿貴詢問不熱絡

台北國際旅展1日在台北南港展覽館登場，展覽現場兩隻秋田犬吸引民眾目光。(記者余承翰／攝影)

「2024ITF台北國際旅展」昨開幕，一連四天於台北南港展覽館一館登場，今年有日韓、泰國、歐美等111個國家及城市參展，共計1500個攤位。由於明年台人多達6個連假，且春節較長，旅遊、航空業者預估今年旅展銷量更甚以往，且明年旅遊熱度不會消退。

至於國旅部分，旅遊電商 平台、旅宿業者皆表示，由於台人普遍認為住宿昂貴，確實沒有出國潮這麼熱絡，反倒是一日遊行程詢問度比較高。

交通部長陳世凱則說，期許台灣觀光 持續提升國旅品質，讓台人更喜愛國旅。

台北國際旅展昨開幕，即便颱風剛過，首日仍有不少人潮，不少業者祭出機票五折、住宿券、餐券優惠好康等，買氣熱絡，昨有5.8萬人次進場，約較去年成長約1%。主辦方台灣觀光協會長簡余晏指出，去年共有34.4萬人次參展，今年以增加5%參展人次為目標。

賴清德 總統昨出席開幕表示，觀光是台灣軟實力也是重要外交力量，政府以觀光立國為施政願景推動觀光產業。隨著氣候變遷加劇，今年旅展採用永續跟數位雙軸為主題，更加深化永續概念，另也要在國際形塑台灣旅遊形象。

根據觀光署統計，截至今年8月底止，出境人次已達1138.8萬人次，全年有望突破1750萬人次。旅遊電商平台Klook分析，台灣民眾出國熱度不減，且傾向玩得更深、更長，預估今年旅展銷量會再成長。

旅遊電商平台KKday認為，明年假期多且長，預估旅展銷量有機會較去年成長5成。國旅方面，台人普遍認為住宿昂貴，高鐵假期、一日遊行程詢問度較也高。

中華航空董事長謝世謙表示，樂觀看待明年，台灣出國旅遊的人很多，也應引進更多來台觀光客。星宇航空指出，今年預期銷量可超越去年，整體出國潮還是會持續。

大地酒店表示，今年國旅確實較不熱絡，希望旅展銷量達到去年水準，明年有信心國際旅客跟國旅都回溫。