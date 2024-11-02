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曾連署拔「管」、廢死 謝銘洋獲府指定代理司法院長

記者周佑政、林孟潔、王宏舜／台北2日電
大法官謝銘洋（圖）獲賴清德指定代理司法院長。（本報資料照片）
大法官謝銘洋（圖）獲賴清德指定代理司法院長。（本報資料照片）

立法院尚未審查司法院大法官人事案，司法院正副院長懸缺，總統府發言人郭雅慧昨天表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，賴清德總統已核示請大法官謝銘洋代理司法院院長職務。

謝銘洋擔任代理司法院長，權限包括人事任免權，依權責可以提名副秘書長一職，任期將至立法院審查通過新院長人選為止。

郭雅慧稱，司法院正、副院長及大法官為國家重要憲法職務，賴總統於8月30日提名張文貞等七位被提名人，均富深厚法學素養及進步民主人權理念，籲請立法院盡速完成同意權審查，讓被提名人早日就任，司法院得以正常運行。

謝銘洋為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台大法律學院院長、歐盟莫內智慧財產法講座、民進黨仲裁委員，研究智慧財產權領域30年。2018年台大校長遴選爭議，謝不贊成教育部同意任命管中閔為校長，並參與連署「拔管」。

太陽花學運落幕時，謝銘洋曾以台大法學院長身分，肯定學生勇敢站出來反服貿，反抗違法的政府，且說「台大沒有把馬英九教好」。此外，謝也曾參與廢死聯盟暫停執行死刑連署。

憲法法庭上月判決國會改革法案多數條文違憲，但修法程序合乎規定。謝銘洋提出部分不同意見書指出，立法過程嚴重悖離民主國家國民主權、民主審議的基本憲法原則，根本影響法律成立的基礎與效力，有重大明顯瑕疵，應屬違憲。

大法官 馬英九 賴清德

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