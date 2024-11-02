我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

司馬庫斯路坍橋毀 部落青年徒步求援：逾百人恐斷糧

台灣新聞組／綜合2日電
司馬庫斯傳變孤島，部落內百餘人受困。（圖／翻攝自臉書「Smangus司馬庫斯」）
司馬庫斯傳變孤島，部落內百餘人受困。（圖／翻攝自臉書「Smangus司馬庫斯」）

康芮颱風過境，新竹縣尖石鄉被譽為「上帝部落」的司馬庫斯昨聯外道路坍方、橋梁遭沖毀，儼然成為孤島。部落青年徒步向外求援，表示部落存糧約剩三天、百餘人受困。

司馬庫斯部落發展協會總幹事拉互依．倚岕表示，部落族人有六、七人患有慢性病，最晚明天就需要送藥進部落或接族人下山就醫，但現在往外走三公里，路就坍方斷了，不清楚聯外道路狀況，只知距離部落六公里的二號橋沖垮，希望能盡快搶通便道或搭培力橋。

司法庫斯海拔約1500公尺，受颱風豪雨影響，對外聯絡道路多處坍方中斷，司馬庫斯二號橋遭沖毀，長達40公尺橋面斷裂消失，人車都無法進出；山上停電且基地台斷訊。災情直到昨天中午，才由部落青年徒步向外求援揭露。

從尖石鄉泰崗部落出發的司馬庫斯產業道路全長16公里，因坍方只能挺進10公里處，剩餘道路情況仍無法得知，且沿途大小落石不斷、多處電桿斷裂，山區仍無電可用。

尖石鄉長曾國大說，已請廠商加快復原。新竹縣長楊文科指示盡速搶通，希在道路搶通前，若有必要時，將申請空勤總隊協助投送物資。

明霸克露橋又遭沖毀

康芮颱風造成南部山區大雨，台20線南橫公路明霸克露鋼便橋再遭暴漲的荖濃溪沖毀72公尺，河床便道也遭沖毀一公里，勤和至復興路段全線封閉，高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里和梅山里的道路阻斷成孤島。

上一則

黑白集╱官員一心捍衛塔綠班 環保理想忘光光

下一則

台鹽案抗告成功 陳啟昱未到羈押庭 若拘提不到將通緝

延伸閱讀

康芮直撲引關注 CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好

康芮直撲引關注 CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好
趙正平成康芮颱受災戶 愛車遭砸怨罵「朋友多有鳥用」

趙正平成康芮颱受災戶 愛車遭砸怨罵「朋友多有鳥用」
28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄

28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄
劉德華開唱前3小時被勸停 粉絲當場淚灑 蔣萬安挨轟

劉德華開唱前3小時被勸停 粉絲當場淚灑 蔣萬安挨轟

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了