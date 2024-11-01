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防疫成效獲認可 WOAH正式列台灣為非洲豬瘟非疫國

記者葉冠妤／台北即時報導
世界動物衛生組織（WOAH）10月31日正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中。(本報資料照片)
世界動物衛生組織（WOAH）10月31日正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中。(本報資料照片)

世界動物衛生組織（WOAH）於10月31日正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表。台灣農業部1日表示，這不僅象徵台灣動物防疫檢疫體系完備，也彰顯台灣邊境防堵非洲豬瘟具體成效。台灣與日本是東亞唯二的非洲豬瘟非疫國，這是繼口蹄疫及羊痘非疫區認定後，台灣再度獲得國際肯定。

台灣農業部說，目前台灣也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望於2025年被認可為傳統豬瘟非疫國，屆時台灣將成為亞洲少數清除三大重要豬隻傳染病的國家。

台灣農業部表示，非洲豬瘟是高致死率的動物傳染病，2018年起全球陸續爆發非洲豬瘟疫情，台灣透過「非洲豬瘟中央災害應變中心」跨部會努力，結合中央與地方，並與中華郵政、桃園機場、各獸醫院校團體及養豬與肉品產業等民間單位合作，全力落實邊境查驗、圍堵走私、屠宰衛生檢查、強化全國防疫網絡定期查核豬場管理狀況提升牧場生物安全、電商平台管理、後市場查緝、推動廚餘高溫處理及廚餘再利用檢核、擴大實驗室檢測量能，以及海漂豬、斃死豬、野豬及可疑病例監測處置等工作，經過多次盤點與專家會議討論，確認台灣在畜牧場與野外環境中均無非洲豬瘟病毒的活動跡象。

台灣農業部說，今年7月，台灣提交詳實的自我聲明資料予WOAH，說明台灣已符合其非洲豬瘟非疫國的標準，經WOAH審核並多次補充資料說明，終獲WOAH的認定。

此次成功列入非洲豬瘟自我聲明非疫國名單，農業部表示，對台灣動物防檢疫的努力成果提供了強而有力的國際認證，並展現台灣在維護疫病清淨狀態與畜牧產業穩定發展上的傑出表現，也是政府跨部門合作與公私協力的成功範例。

台灣農業部表示，而獲WOAH認定為非洲豬瘟非疫國，對於台灣豬肉產業發展也具深遠影響，讓台灣在國際市場的豬肉供應上具更大的競爭優勢。台灣目前可以輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，並積極洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。

除口蹄疫、非洲豬瘟已獲WOAH確認為非疫國，台灣農業部說，台灣也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望於2025年5月於WOAH大會中被認可為傳統豬瘟非疫國，屆時台灣將成為亞洲少數清除三大重要豬隻傳染病的國家，有助於提升國際競爭力及推動豬肉產品進軍國際市場，確保產業的永續發展。

農業部 邊境 防疫

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