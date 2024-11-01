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康芮颱風擾航班、地勤下跪安撫乘客？ 華航：是蹲姿

記者葉信菉／桃園即時報導
華航CI-782因風雨關係無法依預定降落桃機，轉降高雄，但機上乘客不滿發飆，地勤人員上飛機致歉解釋。取自爆料公社。(取材自爆料公社)
華航CI-782因風雨關係無法依預定降落桃機，轉降高雄，但機上乘客不滿發飆，地勤人員上飛機致歉解釋。取自爆料公社。(取材自爆料公社)

康芮颱風挾帶強烈風雨侵襲台灣，多地交通受阻，航班也受到影響，10月31日華航CI782班機自越南胡志明市飛往台北，但因天候因素，三度嘗試在桃園機場降落未果，最終改降至高雄機場。隨後，機上乘客分享了地勤人員在商務艙疑似向乘客下跪致歉的照片和影片，引發網友熱議。對此華航也回應，地勤人員以蹲姿靠近旅客，說明航班狀況，並非下跪。

華航表示，受到康芮颱風的影響，公司始終將乘客安全放在首位，並已審慎應變，部分航班因應機場的起降標準，啟動了備降計劃，以確保飛行安全。空勤和地勤人員全力協助旅客，並以蹲姿靠近旅客，耐心說明航班狀況與相關安排，力求在艱難的天候情況下，提供乘客最周全的服務。

根據乘客在網路上描述，該航班於上午11時15分自胡志明市起飛，預計飛往桃園機場，航程中颱風帶來的惡劣天氣造成降落困難，班機在桃園機場三度嘗試著陸但均失敗，為確保乘客安全，最終決定飛往高雄機場降落，飛抵高雄後，乘客稍作等待，機組人員在加油後準備再次飛回台北，此時一位商務艙乘客情緒失控發飆，華航地勤人員因此上機致歉解釋。

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