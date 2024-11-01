國光變色疫苗 同批已配送6縣市 9.4萬劑全銷毀

公費疫苗第二階段今天(1日)開打，新冠疫苗開放6個月以上全民接種，流感疫苗 則開放50至64歲民眾接種。國光流感疫苗日前傳變色事件，疾管署決定銷毀停用9.4萬劑疫苗，國光原定昨天補足數量，受康芮颱風影響，展延至11月4日。

衛福部疾管署今年度公費疫苗分兩階段施打，上月先開放新冠及流感兩種疫苗給幼童、逾65歲長者及高風險族群等11類對象施打；今天再開放50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，以及6個月以上民眾接種新冠疫苗。

依疾管署統計，截至上月28日，公費流感疫苗接種數為349.8萬人次，逾65歲長者接種率達30.7%，學齡前幼兒為34.1%。

疾管署今年公費流感疫苗，由五家廠商供應包含國光、賽諾菲、葛蘭素史克藥廠、東洋及高端。國光流感疫苗日前在基隆被發現有一劑變色，初判是疫苗膠塞瑕疵導致的單一事件，但相同批號疫苗已配送至台北、基隆、桃園、苗栗、花蓮、台東六縣市，目前該批號疫苗已暫停使用。

但衛福部日前決議，為維持民眾對公費疫苗信心，採取最嚴格標準，將與變色疫苗同批號的9.4萬劑疫苗，永久停用並銷毀。疾管署發言人羅一鈞說，依合約規定國光應於昨天須補齊9.4萬劑疫苗，但受康芮颱風影響，考量物流配送及收貨展延至11月4日。