我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

中火二期環評過關 盧秀燕批環境部護航 縱容汙染該降格

記者陳宏睿、葉冠妤／台中1日電
台電台中火力發電廠。（記者趙容萱／攝影）
台電台中火力發電廠。（記者趙容萱／攝影）

台電台中電廠二期新建燃氣機組計畫環評前天通過，將新增四部燃氣機組，但「增氣減煤」期程卻引發爭議。台中市長盧秀燕表示，非常失望，看不到對減碳、減汙的隻字片語，卻要中部民眾用肺發電，痛批環境部升格後，反成為汙染的護航者，應該降格。對此，環境部昨二度發稿強調，環評委員秉持專業審查，才作成通過決議，具實質減量效果及具體期程，並非空頭支票

來源：聯合新聞網

中火二期開發基地位於台中市龍井區的台中港電力專業區內，台電規畫設置四部燃氣複循環機組。根據立法院「中火以氣換煤」主決議，台中電廠十部燃煤機組提前11年，於2035年全部除役。不過六部燃煤機組將轉備用，且2032年前，總空汙排放量並未減少。

盧秀燕表示，中火增加四部燃氣機組，環評卻沒有要求減少、防治汙染，環保署升格為環境部後，反而倒退「縱容、放水汙染」，環評審查對於中火空汙如何減量「沒有隻字片語」，發電機組跟汙染都只增不減，讓中部民眾用肺發電，環境部成為環境汙染的護航者，嚴重失職「應該降格」。

前天代表出席環評大會的台中市環保局長陳宏益表示，今年8月30日環評專案小組審查，已要求台電提供相關減汙、減排計畫，可是台電在環評大會上沒有提供，無具體減排、減汙、減煤、減碳計畫與數字，但環評卻已通過，環團、地方期待「增氣要減煤」落空。

陳宏益說，中火二期燃氣機組的發電量，相當於目前十台燃煤機組的總發電量，但要到2032年，中火才會開始減汙，等於要民眾再等八年、十年，實在無法接受。

他強調，中火二期環評審查創下惡例，未來所有開發案，業者可主張「先讓我過再提計畫」，未來中火到底要減碳200萬噸、500萬噸？還是2029年要完全減煤？環評大會上沒有具體承諾，但環評已經過了，未來也難以監督。

環境部說，環評審查著重於台中電廠二期開發對環境造成的影響，環評委員均認同拆除多少部既有燃煤機組並非重點，重點是能有效監督、管控緊急備用機組運作是否有違反空汙法或環評承諾，台電承諾緊急備用機組啟動條件僅於供電系統跳電、限電期間或為維持供電系統正常運轉，每部累積運轉時數不超過720小時，相較現況正常運轉已大幅減少燃煤量。

台電則說，在增氣減煤的過程中，先增氣確保穩定供電、後減煤改善空汙減排，是兼顧穩定供電及空品改善的最佳做法。六部緊急備用燃煤機組，未來除必要之測試及因應緊急狀況之外，不會額外使用燃煤。

減碳 盧秀燕 支票

上一則

鄭文燦涉貪案審判長請長假 白委疑政治介入司法

下一則

劉德華開唱前3小時被勸停 粉絲當場淚灑 蔣萬安挨轟

延伸閱讀

未出席中火環評 「藍營一姐」盧秀燕保留王牌 但有民意考驗

未出席中火環評 「藍營一姐」盧秀燕保留王牌 但有民意考驗
中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤

中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤
盧秀燕籲8成碳費留地方 藍提修法31立委連署

盧秀燕籲8成碳費留地方 藍提修法31立委連署
「藍營一姐」扮桶箍 盧秀燕精準出牌蓄能量

「藍營一姐」扮桶箍 盧秀燕精準出牌蓄能量

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸