台失聯移工暴增 遣返大塞車 今年近2萬件 法官喊吃不消

失聯移工增加，部分淪為犯罪者，越南籍陽姓移工失聯6年，涉仲介同鄉非法工作，移民署去年逮捕陽等7人。(記者陳宏睿／翻攝)

台灣失聯移工人數逐年攀升，從2021年5萬1000多人，到今年8月已成長到8萬8000多人，除了成為治安隱憂，依目前行政收容制度規定，15天內若無法遣返 ，必須由法官裁定續行收容，遣返塞車、收容案量暴增，審理法官大喊吃不消。

台中高等行政法院統計，過去每年收容案量約3300多件，今年至8月已達3635件，超過往年平均數，推估全年案量將暴增63%；台北、高雄高等行政法院案量今年到8月分別為5685、3056件，較往常也都增加。

中高行地方行政訴訟庭長林學晴說，失聯移工15天暫予收容期程，應是基於過去案件經驗而來，近年失聯移工人數激增，移民 署難在15天內完成遣返，法官裁定案量大增，行政收容天數有檢討必要。

北高行8月曾召開「如何紓減移工收容案源」專題論壇，北高行院長侯東昇表示，去年全台總收容人數超過1萬5000人，北高行今年裁定收容案量逾5000件，移民署不可能在短時間完成遣送，必須由法官裁定續行收容，導致收容案量迅速增加。

法官指出，台中今年迄今裁定收容收案量，已經超過往年平均，每月平均收案量450件，推估今年中高行全年裁定收容的總案量恐破5400件、全台恐怕近2萬件。

法官說，這類案件非書面審裁定，須法官以視訊方式開庭審理，案量暴增已讓法官吃不消，影響審案品質，若失聯移工繼續增加，或遣返速度無法加快，恐癱瘓司法系統。

失聯移工人數攀升，今年3月入出國及移民法修正，提高逾期居留裁罰從1萬元加重至5萬元，沒發揮遏阻作用，反而衍生亂象。警方表示，有失聯移工報案檢舉自己失聯，因為沒錢付罰款、買機票 ，兩手一攤，鑽法律漏洞等「免錢」回鄉。

原本失聯移工被拘留，需繳交1萬元行政罰款，並自付1萬元機票錢遣返回國，今年3月修法後，行政罰款增加為5萬元，加上機票錢，有些失聯移工聲稱沒錢，只能由專勤隊協助籌款，事後再移送行政執行。

有移民人員直言，很多失聯移工在台打黑工，賺的錢早匯回母國，到案後認為5萬元代價太高，不願繳錢，寧願在收容所等待遣送，導致今年6、7月間，各大收容所人數大爆滿；最後拘留期限到了，政府出錢幫買機票。苗栗專勤隊長陳文良說，行政罰款提高，反而讓更多人擺爛，增加遣返作業困難。

林學晴說，收容案件審查有時效性，為保障受收容人權益，每次開庭除法官，還要書記官、法官助理、外國語通譯、庭務員等，還須考量外籍人士是否適合收容？如懷孕、無法自理生活或罹患法定傳染病等，也得考慮替代收容可能性，以保障其權益。