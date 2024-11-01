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台灣醫院缺醫檢師原因曝光 生技業大搶人才

記者賴昀岫／台北1日電
低薪、工作量大，讓不少原本在醫院工作的醫檢師，選擇到生技公司、不孕症治療機構工作。圖為TFC台北婦產科診所生殖中心。（記者黃義書／攝影）
低薪、工作量大，讓不少原本在醫院工作的醫檢師，選擇到生技公司、不孕症治療機構工作。圖為TFC台北婦產科診所生殖中心。（記者黃義書／攝影）

醫療院所不僅缺護理師，2025年度中央政府總預算案整體評估報告指出，各大公立醫院近五年醫事人員空缺前兩名為藥師、醫檢師。衛福部統計，2019年至去年醫檢師發證人數自641人降至474人，執登率不到五成，醫檢師人力短缺下，生技公司、不孕症治療機構更是大搶人才。

醫檢師公會全聯會理事長蔡德龍說，新冠肺炎期間，醫檢師們為檢驗檢體穿上俗稱「兔寶寶裝」的防護衣，在實驗室裡好幾個小時，有人甚至一待就是20小時起跳，「做到倒下去」，雖然有被救回，但龐大檢驗量、被催報告的電話，讓身心都承受巨大壓力。

「從兩大人力銀行網站觀察，醫檢師職缺就上千個。」和信醫院病理檢驗部醫檢師林弘仁說，現在幾乎每家醫院都缺醫檢師，缺口約是該院整體醫檢師的一成，「有人笑我們，27歲的薪水跟72歲的差不了多少」，凸顯「錢途」是醫檢師短缺最大問題。

據了解，醫院醫檢師年薪約60至70萬元（台幣，下同，約1.9至2.2萬美元），平均月薪5萬多元；生技公司醫檢師約4.5至5.5萬元，但在人力銀行甚至有上看8萬、10萬元的醫檢師職缺，更有生殖中心在人力銀行網站招募「試管嬰兒胚胎師」，條件以有醫檢師背景為佳，薪資4萬以上，與醫院差距不大，不過性質相對單純。

林弘仁說，醫檢師通過國家考試，但薪資卻是醫院醫事職類中最低，讓資深人員多到生技公司，而新血傾向繼續升學不願進入臨床，造成世代斷層，以他所在醫院為例，年資二年以下的僅個位數，一旦少了醫檢師，檢驗報告出不來，甚至出錯。

蔡德龍說，醫院醫檢師不足將影響病人安全，公立醫院應帶頭加薪。

至於，醫院藥師人力短缺，藥師公會全聯會副發言人王明媛說，目前現象為市場機制所致，同樣因薪資與工作強度、工時等，造成藥事人力不均，就政府角色來說，也很難介入自由市場。

升學 預算 新冠肺炎

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