連總統府防守兵力都不足…台19類戰鬥部隊編現比低於8成

立法院預算中心最新報告指出，志願役人數創下近年來的新低。（本報資料照片）

國防部 近期向立法院報告，暴露國軍志願役部隊人數逐年遞減的狀況。目前有19類型的主戰部隊，編現比低於8成。不僅包括步兵、砲兵、裝甲兵等主戰兵力，包括駐守台北市、負責總統府防務的憲兵202指揮部，人力也無法達標。

國軍志願役人數最高紀錄，是2021年底的164884人，今年6月底，志願役僅剩152885人。

此數字不僅是2018年底以來的新低，報告也顯示，多支可以領取戰鬥部隊加給的主戰部隊，編現比不及8成，不利面對國軍接裝新式武器。

編現比不及8成的國軍主戰部隊，分別有陸軍的機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、戰車部隊、反裝甲部隊、外島步兵部隊；海軍則有陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連及各艦隊部隊、戰術偵搜大隊、海鋒大隊；空軍有防空暨飛彈部隊；憲兵則為202指揮部。

憲兵202指揮部下轄的211營，負責總統府防衛。今年3月1日晚間，發生古姓上等兵值勤時舉槍自盡身亡事件。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年度預算 書上的志願役官兵員額，為160749人，比今年的166235人，減少5486員，形同「蒸發」十一個聯兵營。尤其從階級來分析，減員集中於上士到一等兵，似乎顯示許多從軍已有一段時間、技術純熟的士官兵，寧可放棄晉升，也要離開部隊。

揭仲表示，分析戰鬥部隊加給的編列數字變化會發現，就是戰鬥部隊的人員下降比率，遠高於其他非戰鬥單位，這將是令人擔憂的結果。