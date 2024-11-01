24樓豪宅陽台快被強颱吹走 住戶「人肉拔河」險被吹倒

竹北豪宅大樓上演驚險一幕，民眾與颱風「拔河」，就怕陽台飛走砸傷人。（讀者提供）

新竹地區受颱風康芮影響，昨天下午過後吹起10級以上陣風，尤其竹北一帶大樓林立，形成強勁高樓風切，就連民眾玻璃陽台都快不保，險被颱風「吸」走向外砸，警消、民代獲報到場情況危急，竟上演人肉「與颱風拔河」，差點連人帶陽台全從20多層樓高飛下。

據了解，位於竹北市水瀧重劃區的24層大樓豪宅，因設計採用玻璃陽台不敵強風狂颳，竟不少住戶家都出現陽台搖搖欲墜的情況，居民根本不敢出門從外頭路過，就怕陽台隨時會飛下來，但住在裡頭的住戶同樣飽受驚嚇，怕一轉眼陽台就沒了。

不少住戶報案「陽台快被吹走了！」，警消急忙獲報到場，但因為必須趕緊固定陽台以免陽台飛走，住戶與民代、警消全都上陣，拿來消防繩索綁在陽台上，與颱風上演拔河競賽，後方再由消防人員將繩索固定在梁柱上，防止陽台墜落。

住戶甚至將繩索綑綁在身上、手上，再已仰躺方式拉住陽台，可是因為風勢實在太強，數十名住戶的力量險些擋不住強風，差點就連人帶陽台從20多層樓高一起往下飛，所幸消防人員及時將繩索綁住，才沒有釀成重大意外。

在現場協助的竹北市民代表彭竣志也捨身一起「拔河」，他表示因為當下隨時陽台有往外飛的危險，但風勢又不斷拉扯玻璃陽台，必須要先用人力穩住陽台，消防人員才能從室內綁住梁柱，因此才會由壯丁上陣，但過程並不長，很快就固定住，幸好沒有發生意外。

新竹縣議員朱健銘也在第一時間到場幫忙，他表示，下午近5點時，該社區群組發布緊急求救訊息，住戶自行用繩子拉住陽台，但眼看快到支撐不了，趕緊通報他到場幫忙，由於已經有陽台玻璃爆裂，就怕其餘陽台也會爆裂或吹飛，因此他請求警方封鎖下方周邊道路，避免玻璃碎片波及民眾。