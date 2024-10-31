7年來大台北最猛颱風夜 粉專曝原因：地形加持的錯

台北市經過康芮颱風一晚肆虐，上班交通尖峰時間仍有多個道路橫躺著倒榻的路樹、雜物。(記者潘俊宏／攝影)

康芮颱風10月31日以強颱的強度侵襲台灣，暴風圈壟罩全台，各地出現劇烈風雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads 社群平台表示，這一晚無疑是7年來大台北最猛颱風夜。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北市區大範圍11至12級強陣風，北海岸更狠，直接吹上15級。上次有這番光景，要回到2017年尼莎颱風了（台北14級）。

為什麼風勢如此強勁？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，都是地形加持的錯，31日晚間颱風中心在彰化外海，所以北部吹東南東至東南風，而強風撞上東北角山區時，「就會被迫繞路轉向」，結果就是所有的東南風被迫合流，風速增強，吹爆台北盆地、北海岸、宜蘭北側陸地。

台北市區大範圍11至12級強陣風，北海岸15級。(取自Threads社群平台「typhoon_mi」)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，學術上叫做「角隅流」，同樣的事情不只發生在颱風時，只要東南風一吹，風向對了，就有可能發生，所以有時候夏天天氣很好，台北風卻很大，也是類似的原因。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風往北移，風向改變，風就會小下來了，大約凌晨以後，這也是為什麼周五不放假的原因，但街上的東西要清理應該不容易。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。