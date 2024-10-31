星宇航班遇強颱康芮 落地不穩又重飛超驚險

星宇航空一架SJX871沖繩飛往台北班機，因風雨強勁，於桃園機場降落前機身明顯搖晃。(圖／取自桃園國際機場即時影像)

康芮颱風侵襲台灣，昨(10/31)許多航班紛紛取消異動，但仍有航班照常飛行。星宇航空 一架SJX871沖繩飛往台北班機，昨傍晚5時35分在桃園機場降落時，因強風難以降落，落地前更大力晃動，機翼險擦到跑道，隨後又緊急升空。民航局表示，該班機疑似因天氣不穩定造成重落地，已要求停飛、駕駛員停止任務派遣，將依程序進行調查。

星宇航空一架SJX871沖繩飛往台北班機原定10月31日下午3時35分自沖繩那霸機場起飛前往台北，起飛時延誤11分鐘，傍晚約5時35分準備降落桃園機場時，因風雨強勁，降落前機身明顯搖晃，讓不少觀看直播民眾直呼驚險，所幸該班機已於晚間約18時順利降落，總計晚點1小時51分鐘。

民航局指出，星宇航空JX871航班今於桃園機場落地時，疑似因颱風天氣不穩定造成重落地，落地後檢查超限，已要求飛機停飛進行相關檢查，駕駛員停止任務派遣，民航局並依程序進行調查。

民航局表示，為確保飛航安全，於颱風來前已要求國籍各航空公司應保守簽派，也持續要求各業者注意在空航機安全，飛航作業務必要符合安全規範，後續將要求業者檢討不良天候的派遣作業。各航空公司飛航作業，若有違反民航法相關規定，將依據民航法裁處。

星宇航空表示，JX871沖繩-台北航班今於桃園機場進行降落時，因颱風影響，遭遇強勁側風導致降落困難，機長執行重飛後，於台北時間18時03分安全降落桃園機場，機上組員及旅客均安。該航機編號B-58206於降落後立即進行初步檢查，外觀正常，後續將進行細部檢查，並已主動通報主管機關，進行調查中。