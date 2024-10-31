暌違27年 央行大幅放寬結匯額度 盼打造亞洲資產管理中心

台央行宣布自11月1日起調高國人每年累積結匯金額。（本報資料照片）

考量民眾財富攀升與投資 需求增加，並配合政府打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，中央銀行外匯局局長蔡烱民昨宣布，暌違27年後，國人每年累積結匯金額將大幅調高一倍，其中，個人與團體由500萬美元提高至1000萬美元，公司行號則由5000萬美元提高至1億美元，11月1日起實施。

對於央行 是否考慮開放涉及新台幣的衍生性金融商品，蔡烱民說明，外界常誤以為，打造台灣成為亞洲資產管理中心，必須開放新台幣相關的衍生性金融商品，但新台幣並非國際貨幣，觀察亞洲金融中心新加坡，90%以上都是外幣交易，涉及星元的交易比重不及一成。

蔡烱民強調，央行須維持新台幣匯率穩定，對涉及新台幣的衍生性金融商品，得符合避險與實需兩大原則，台灣要發展資產管理業務，不應強調「需要很多新台幣投機型金融商品交易」才可以做，不過，對外匯相關業務，央行將持續滾動式檢討。

蔡烱民強調，因應資本大幅移動所產生的衝擊，央行雖設有每年累積結匯金額機制，但隨著央行持續鬆綁措施，包括貨款、服務收支及透過國內金融機構投資國外有價證券 等均不計額度，現行涉及貿易與資產管理業務相關資金進出已完全自由。

蔡烱民解釋，只要是「未涉及新台幣兌換」的外幣資金進出，完全自由；若是「涉及新台幣兌換」，商品及服務貿易等經常帳相關資金進出，如進出口貿易、觀光、商務旅行及留學等相關收支，皆無金額限制外，金融帳包括經濟部核准的直接投資、外資投資國內有價證券，另外，透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，資金進出亦完全自由。

央行曾在1992年鬆綁個人結匯額度，由每年300萬美元擴大至現行的500萬美元；1997年鬆綁公司行號，從每年2000萬美元擴大至5000萬美元，最近一次鬆綁已是27年前。