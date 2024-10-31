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強颱康芮挾豪雨登陸 全台停班課 近80個國際航班異動

記者胡瑞玲、周湘芸／台北31日電
大陸鈺洲啟航貨輪在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，隨著康芮颱風逼近，風雨增強，30日出現「流錨」，加上風力作用，目前距野柳岸礁380公尺，船底有觸碰礁石危險。(記者胡經周／攝影)
大陸鈺洲啟航貨輪在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，隨著康芮颱風逼近，風雨增強，30日出現「流錨」，加上風力作用，目前距野柳岸礁380公尺，船底有觸碰礁石危險。(記者胡經周／攝影)

強颱康芮昨晚9時觸陸，中央氣象署預估，康芮今天(31日)下午將從南花蓮至台東一帶登陸，暴風圈籠罩全台，全台風雨明顯增強，宜花山區有局部豪雨或豪大雨，蘭嶼綠島可能出現17級強陣風。康芮西側對流減弱，是否以強颱巔峰之姿登陸，仍有變數。

受到颱風影響，全台22縣市今天均停班停課。氣象署表示，康芮颱風是1958年有紀錄以來，史上首個10月下旬登陸的強颱。預估康芮今天深夜至明晨出海，明天白天對台影響減弱，但中南部仍要防局部豪雨。

昨晚9時資料顯示，康芮中心在鵝鑾鼻東南東方300公里處，7級風暴風半徑320公里，以每小時21轉25公里速度向西北移動，暴風圈接觸恆春半島，威脅台灣本島、澎湖、金門。

氣象署科長林伯東指出，昨晚觀測到可能出現雙眼牆的趨勢，代表康芮要開始進行眼牆置換，若置換成功，颱風強度可能再增強。不過，因颱風西側受到垂直風切或乾空氣溢入影響，對流有減弱趨勢，屆時能否以巔峰之姿登陸還有變數。

林伯東提醒，今天全台風力都會增強至9級以上，台灣各地及各離島易有9至10級強陣風，蘭嶼、綠島甚至可能出現17級強陣風，東半部則有11至13級強陣風；花蓮以南及西南沿海滿期間需慎防風暴潮，海水位可能上升。

自前天至昨晚8時，台北市擎天崗累積雨量已高達392毫米，預估宜花山區總雨量上看1200毫米。林伯東表示，白天颱風接近過程中，北部、東半部有豪雨或豪大雨，西半部山區有局部大雨或豪雨；颱風中心通過台灣時，中南部須慎防局部豪大雨，宜蘭、南部山區、東南部山區有局部大雨。

受到康芮颱風影響，交通部航港局預估今天共有11航線、139航次交通船停航。今天華信及立榮航空國內線航班全數取消，中華航空、星宇航空、台灣虎航及國泰航空等近80個國際航班取消及異動。省道也有多處路段預警性封閉。

台灣高鐵表示，今天調整營運模式，每小時自南港站、左營站發出兩班每站停靠的全車自由座列車，發車時間均為整點及30分，並取消原時刻表的各班次列車。台鐵今天西部幹線對號列車、東部幹線、南迴線及支線各車種全面停駛。區間（快）車基隆至彰化間中午12時前視風雨狀況機動行駛，12時後全面停駛。

康芮颱風路徑潛勢圖(製表／胡瑞玲)
康芮颱風路徑潛勢圖(製表／胡瑞玲)

台鐵 星宇航空

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