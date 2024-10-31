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沒舞弊？ 雲端發票抽獎 4人重複中獎 立委酸百億年難見

台灣新聞組／綜合31日電
財政部為推廣雲端發票舉辦抽獎活動鬧出舞弊疑雲，活動的公平性受到質疑，立委要求財政部一周內查明真相。(本報資料照片)
財政部為推廣雲端發票舉辦抽獎活動鬧出舞弊疑雲，活動的公平性受到質疑，立委要求財政部一周內查明真相。(本報資料照片)

財政部鼓勵消費者使用雲端發票推出的「雲端種樹趣ｅ起集點樹」活動，有四人重複中大獎；立法院財政委員會昨天通過臨時提案，要求財政部一周內查明有無不公、舞弊情形，並公布抽獎活動中獎率。

財政部次長李慶華表示，已請主辦單位台北國稅局詳細查證，釐清抽獎系統或中獎人是否有問題，強調財政部秉持誠信原則舉行活動，流程公開、沒有任何造假，請民眾不要質疑。台北國稅局表示，符合抽獎資格名單均在律師見證下匯入抽獎系統，在記者會現場公平公正公開抽出，調查有結果會適時對外說明。

網友還發現，台北活動兩名中大獎者也同時在高雄國稅局「發票存雲端全台走透透」中獎名單內，籲相關單位徹查。高雄國稅局表示，兩個月舉辦八期抽獎，約1萬多人參加，沒有重複中獎狀況，其中第五期抽中500元禮券、一台iPad的兩名中獎人，在台北活動抽中Apple Watch Series 9，研判是台灣民眾對活動特別投入、黏著度高，「幾乎每天都在做功課」。

財政部有不少活動由同一家活動公司承包，承包商是否對外說明？官員說，目前沒有相關訊息，系統程式碼是否有異狀仍在調查。據了解，除了財政部，其他相關單位也已啟動調查。

這次參加台北國稅局「雲端種樹趣ｅ起集點樹」活動者超過9萬人，新舊用戶完成不同任務就可獲得點數，用以兌換電子禮券或參加抽獎，網友比對三期抽獎的中獎名單發現iPhone、iPad等大獎得主有四人重複中獎，質疑黑箱、內定。

「最有官方色彩的詐騙集團上線了…」，民眾黨立委張啓楷昨表示，即使每秒進行一次抽獎持續進行，幾百億年也很難看到這種情況，四個人中獎兩次或以上的機率也接近於零。立委羅智強則質疑，中獎人疑有財政部員工。台北國稅局表示，四名重複中獎人均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也不屬承辦商員工；外傳高姓中獎人為台北國稅局員工也非事實。

另外，高雄市稅捐稽徵處也被網友揪出，今年8月稅務突擊隊闖關遊戲得獎名單中，50名抽中200元禮券的得獎者有15名彭家人、8名陳家人，中獎重複度高，網友開酸「太玄了、公部門都這樣在辦活動？」

雲端發票抽獎爭議
雲端發票抽獎爭議

財政部 國稅局 雲端

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