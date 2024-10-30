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對新社長胡婉玲「評價頗低」 中央社董事請辭

記者林怡秀／即時報導
胡婉玲上任中央社社長，引來反對聲音。(摘自臉書)
胡婉玲上任中央社社長，引來反對聲音。(摘自臉書)

前民視新聞傳播群副總經理胡婉玲上月宣布自請退休，昨(30)傳出她接下中央社社長一職，中央社董事長李永得隨後證實此事，不過她的上任也出現異音，中央社董事、作家朱宥勳深夜在臉書發出長文，坦言對胡婉玲的個人能力「評價頗低」，但木已成舟，他也已經寫信給李永得，請辭中央社董事一職。

朱宥勳表示，如同過去在許多公開場合已經說過的，他對胡婉玲的個人能力「評價頗低」。「也許我的接觸與瞭解不深，有偏頗之虞。但在僅有的節目場合裡，我感受不到這位新聞主播有認真做功課、有能力理解來賓的發言。觀諸他的其他節目，這種不專業的狀況也似乎並不罕見，網路上早有許多議論。」

而他過去幾年接受文化部邀請，成為中央社董事，自認貢獻低微，但他更能近距離感受到，中央社同仁是多麼優秀的一群新聞工作者，「正因如此，我認為中央社值得一位更專業的社長」，昨天他因為個人行程因素，短暫表達對任命案的疑慮後便離開，數小時後任命案隨即通過，「我尊重董事會的決定，許多董事會成員都是我所尊敬的新聞業前輩。也許是我個人的觀點太偏狹吧。但也因為這樣，我認真反省了自己是否適合繼續待在這個位置上？在我對胡婉玲女士的印象如此負面的情況下，未來，我又是否有把握公正執行職務？」因此他已向李永得提出請辭。

退休 臉書

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