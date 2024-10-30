我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

2030能源配比目標 卓榮泰：綠電3成、燃煤燃氣7成

台灣新聞組／台北30日電
行政院長卓榮泰（圖）前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告。(記者曾學仁／攝影)
行政院長卓榮泰（圖）前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告。(記者曾學仁／攝影)

行政院長卓榮泰昨天在立法院宣布，2030年的能源配比目標，綠電必須提升到三成、燃煤兩成、燃氣五成。待核三廠二號機明年除役後，未來若在「新技術必須安全」、「沒有核廢料問題」及「社會有充分共識」三大前提下，政府願抱持開放討論的態度，討論新核能。

國民黨主席朱立倫昨天則透過臉書表示，民進黨的能源政策就是「電力不足，國安危機，空氣汙染，電價高漲」；卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是明年5月必須關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代，至於目前仍不可及的新核能技術可以研究。他批評，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民「迫切的危機」。

卓榮泰昨赴立院專案報告「能源配比及電價政策」並備詢。他表示，台灣能源政策要有機動性，其次、台灣全力發展半導體和人工智慧（AI），能源政策也必符合經濟需求、滿足國際綠色供應鏈；第三、為落實賴總統的「二次能源轉型」，整體能源政策還得做到多元綠能、深度節能、先進儲能、電網韌性及天然氣去碳等目標。

卓榮泰表示，政府須依法行政，依現行「核子反應器設施管制法」等相關法規，已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠二號機，預計運轉到明年5月。

卓榮泰指出，政府對新核能技術的態度保持開放，會關注國際各種新能源發展情勢。

國民黨立委王鴻薇表示，如果現有政策錯誤，應該認錯，核二廠退役後，四度調整工業用電，漲幅高達66%，想問核三廠全面除役是否真的不能回頭？

卓榮泰回應，能源政策第一次轉型已經達到效果與一定目標，現在要進行第二次能源轉型，賴清德總統正全力以赴在執行。

國民黨 綠能 賴清德

上一則

京華城案 黃珊珊遭爆密會沈慶京 收中工機械20萬獻金

下一則

賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

延伸閱讀

黃仁勳回台投資條件要100億度綠電 台經濟部長表態了

黃仁勳回台投資條件要100億度綠電 台經濟部長表態了
川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：美台關係發展良好

川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：美台關係發展良好
卓榮泰立院備詢小物曝光 裡頭竟有吉伊卡哇「這角色」

卓榮泰立院備詢小物曝光 裡頭竟有吉伊卡哇「這角色」
韓國瑜出手 總預算案有進展 卓榮泰下周立院報告

韓國瑜出手 總預算案有進展 卓榮泰下周立院報告

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
蔣家第四代蔣友青。聯合報系資料照

打翻醋醰？蔣友青粗口辱妻 搭公車英文飆髒話乘客側目

2024-10-23 15:37

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因