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憂中火成全球最大火力電廠 江啟臣：台中人拒用肺發電

記者屈彥辰／台北30日電
立法院副院長江啟臣。(本報資料照片)
立法院副院長江啟臣。(本報資料照片)

今天下午環境部將針對「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，立法院副院長江啟臣表示，「增氣，必須減煤！健康，不容妥協！別再讓台中人用肺發電。」

環境部下午將就「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，將在台中龍井規畫設置四部燃氣複循環機組，增建四座地上型儲槽，若加上興建中的兩座燃氣機組與舊有的燃煤機組，中火或成全球最大的火力發電廠。

江啟臣表示，他長期主張，若經濟部要在台中增設燃氣機組，務必拆除燃煤機組，加速減煤，落實脫煤，儘快達成淨零碳排目標。增氣就必須減煤，這是台中市民的心聲，也是政府應面對處理的問題。台中人不是次等公民，健康不容妥協，不該讓中部居民用肺發電，犧牲健康。

江啟臣提到，2021年中火欲建置2座燃氣機組，時任經濟部長王美花同意只要第一部燃氣機組在2025年上來，就會在隔年2026年拆除二部號燃煤機組，如今台電又要增設四座燃氣機組，為什麼不能同意汰除老舊燃煤機組，蔡政府做得到，相信賴政府也能做得到。

江啟臣說，日本、德國、美國的燃煤發電占比分別是29%、25%、16%，仍積極推動關閉燃煤電廠的計畫，英國更已在今年10月初關閉所有燃煤電廠，關閉燃煤電廠是國際趨勢。根據去年COP28「《聯合國氣候變化綱要公約》締約方會議」的決議中，就清楚要求全球加速關閉無裝設減排設備的燃煤電廠；今年七大工業國（G7）氣候、能源和環境部長會議，也同意在2030至35年前逐步淘汰火力發電，先進國家均加速汰除燃煤發電，顯見其對環境永續目標的重視。

江啟臣強調，對照台灣燃煤發電占比仍高達86%，政府雖持續增氣、卻不減煤，不願汰除要「轉為備用」除了不符世界潮流，更讓民眾質疑是否在為未來的缺電買保險。中部居民不是次等公民，「用肺發電」不該留給中部居民承受，政府更不該犧牲人民健康來達成施政目標。請政府重視中部地區國人同胞的健康權，增氣就請減煤。

江啟臣 保險 G7

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