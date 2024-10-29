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談AI發展恐缺電 台達電創辦人鄭崇華：非用核電不可

記者劉芳妙、林薏茹、余弦妙、黃婉婷／台北29日電
台達電子集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華獲頒第二屆李國鼎獎。（記者胡經周／攝影）
台達電子集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華獲頒第二屆李國鼎獎。（記者胡經周／攝影）

針對AI快速發展恐導致台灣供電短缺，台達電創辦人鄭崇華表示，非用核電不可；他並舉新加坡政府為例，錯誤的政策應該馬上認錯修改，假如明明知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

第二屆李國鼎獎昨天頒獎，獲獎人是鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強。會後媒體問及AI因算力大幅提升，外界關切台灣電力不足的問題，鄭崇華說，其實就是非要用核電不可，全世界各個國家都知道核電是最經濟也是最安全的電力，「我們要趕快把核四拿來用，假如再拖下去的話，外商就不像過去那麼積極與台灣做生意，因為你電力不足，這是一個很大的問題」。

鄭崇華並舉當年新加坡政府曾力推鼓勵教育程度高的人多生小孩的政策，結果引發民眾反彈，很多貧苦的民眾聽了之後非常反感，新加坡政府當天下午馬上認錯調整政策。他說，這樣做的話，老百姓不會因此反感，反而尊敬他（政府），他（政府）是因考量生活環境較好的人更有條件培養小孩，因而推動鼓勵這樣的生育政策，結果忽略貧苦人的感受，但主事者因錯誤的決定趕快承認錯誤，上午才說了這政策，下午180度大轉彎認錯，朝令夕改，老百姓沒有因此而有不好感覺，反而覺得很實在，很感謝他（政府）。鄭崇華說，如果知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

苗豐強則說，AI時代到來，台灣迎來一個大機會，台灣已經在第一波AI硬體製造上，占有領先地位，下一波牽涉到AI應用，但並不是那麼容易，各行各業都還在了解到底AI能協助產業做些什麼。他認為，在產業摸索的過程中，需要很長的發展路程，但在協助AI軟硬體順利與產業發展結合的趨勢上，台灣應該可以跑在前面。

行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告「能源配比及電價政策」，書面報告指出，核三廠二號機明年5月除役後，發電結構占比應為燃煤29.6%、燃氣52%、再生能源16.3%。

此外，政府對於核電使用應配合法規規範、依法行政，若未來新的核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等三個前提下，則抱持開放討論的態度。

AI 新加坡

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