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影片宣傳台灣自然景觀和多元文化 BBC、CNN同步放送

記者胡瑞玲／台北29日電

交通部觀光署昨天公布最新台灣觀光品牌國際宣傳影片，該宣傳影片也於CNN、BBC同步播放，盼傳遞台灣自然景觀及人文魅力，吸引更多國際旅客。觀光署副署長周延彰說，距離年底雖僅剩兩個月，但對750萬人次國際客達標有信心，會抓緊時間宣傳。

來源：YouTube

觀光署繼今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN – Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）後，昨再度首映發表全新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以四大主題「SHARE（分享）、DISCOVER（探索）、ENGAGE（連結）、ENJOY（享受）」，傳達台灣從自然景觀到多元文化的獨特魅力。

此次宣傳影片由國際導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）與台灣電通廣告創意團隊聯手打造，來台居住24年且在台灣結婚生子的高安祖說，他2000年來台時，就愛上台灣，一直想傳達給外國人台灣帶給他何種感受及經驗，這次能拍攝台灣自然風光非常開心，過程中一度煩惱何種景點可代表台灣，執行腳本討論半年，最後透過九天拍攝，走訪台灣北中南、外島逾33地方，盼用感動方式讓一波又一波台灣浪潮席捲全球。

觀光署副署長周延彰說，台灣觀光品牌3.0版從5月推出到現在受全球重視，但品牌的建立需長時間的推動，公布的最新影片將同步於CNN、BBC上播放宣傳，邀請國外民眾來台旅遊。

周延彰說，目前來台觀光的國際旅客數已超過600萬，前三名為港澳、日本南韓旅客，對於達到750萬人次目標很有信心，會利用剩下兩個月時間抓緊行銷，做更多的宣傳活動。

觀光 南韓 日本

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