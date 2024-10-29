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台今年千萬國際旅客跳票 交長下修目標 業者：史上最慘

記者胡瑞玲／台北29日電
國際旅客來台人次不如預期，交長陳世凱日前下修目標到750萬人次。（記者季相儒／攝影）
國際旅客來台人次不如預期，交長陳世凱日前下修目標到750萬人次。（記者季相儒／攝影）

千萬國際旅客跳票，交通部長陳世凱日前下修目標到750萬人次，觀光署對於達標信心滿滿，但學者認為，就算達標也不及格，業者甚至痛批，「750萬人次是歷年最慘標準」，盼明年把失去的追回來，加倍奉還，達成1400萬人次目標。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，扣掉疫情期間的來台旅遊人次，「750萬目標是歷年最慘」，觀光署降低標準，就算達成也不是達標，原先的目標仍是千萬國際客，但今年因「內憂外患」，也就是台灣發生的地震、颱風等天災，以及兩岸關係緊張讓國際客憂心，導致前來旅遊觀光意願不高。

李奇嶽指出，觀光署稱千萬國際客目標將延至明年，若明年仍無法開放陸客，靠歐美日韓及東南亞旅客雖有機會達標，但需考量到日幣持續疲軟、日客出國意願不高，只能放寬中南亞簽證來增加國際遊客。政府應更積極推動觀光政策，明年不僅要把失去的追回來，甚至加倍奉還，達成1400萬國際客目標，比原先蔡政府時期訂下1200萬人次更高。

李奇嶽說，政府推動觀光方法很多，香港疫後斥資購買50多萬張機票，提供外國遊客抽獎，抽到免費機票的旅客，可能會揪其他人一起出國旅遊，認為台灣可借鏡。

實踐大學觀光學系教授高洺塗指出，觀光署就算達750萬人次目標也不及格，不僅是自降目標門檻，且為達成此目標付出很大代價，像是祭出日韓港澳、新加坡等國家機票買二送一，「這樣想出的行銷補助，不需要讀到博士的人來當署長，大學生來就可以」，批評觀光署行銷策略永遠自欺欺人、自我催眠，花大錢但不見得獲得預期的效益。

高洺塗說，拿人民納稅錢做台灣外補助，連五月天花蓮舉辦公益演唱會還要加碼補助，完全不符合供需關係，認為應把錢用於優化台灣觀光環境、景點、基本建設，把台灣觀光旅遊的優勢凸顯出來，再來談拓展國際客才有意義。

高餐觀光研究所教授劉喜臨說，與其喊來台觀光客要達到多少人次，觀光署不如痛定思痛檢討今年為何不能達標，並針對原因去改進，即日起針對明年度觀光宣傳精進才是正解，剩下兩個月要衝150萬國際客，他認為南韓年輕族群及東南亞市場有機會；另外，人數僅是其中一個指標，重點仍要放在國際客來台消費金額是否提高、來台旅遊滿意度是否提升。

觀光 機票 東南亞

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