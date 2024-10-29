大谷翔平50轟球將抵台灣 財政部認定「珍藏品」免關稅

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（美聯社）

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平 締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球以439萬2000美元，得標者為台灣公司優式資本，預計將得標品帶回台灣。台灣財政部 表示，現行規定棒球進口稅率介於3.3%至10%，美國適用3.3%稅率，不過大谷翔平50轟紀念球屬運動史具有紀念性質的珍藏品，可免徵關稅 。

日籍「二刀流」球星大谷翔平今年締造美國職棒大聯盟MLB史上首名單季50轟50盜紀錄，其中50轟紀念球被放在美國知名拍賣行戈丁拍賣公司（Goldin）的網站開放競標，日前確定以439萬2000美元天價落槌，堪稱史上價格最高的一顆棒球。

台灣公司優式資本透過聲明證實為大谷翔平50轟紀念球的得標者，並提到這顆球是全世界很多棒球迷心目中的聖杯，因此很榮幸將這深具歷史價值的棒球帶回台灣、分享歷史一刻。

針對這顆天價的大谷翔平50轟紀念球後續運回台灣，進口時要支付多少關稅，財政部關務署表示，現行規定一般棒球進口稅率介於3.3%至10%，從美國進口的話適用3.3%稅率，但此貨品是史上第一位MLB球員在單一球季例行賽中完成50轟50盜的紀念球，可視為「具價值的收集品及珍藏品」，歸在稅則第9705.10目，免課徵關稅。

關務署指出，參照他國案例，法國海關針對2005至2006年美國職籃NBA賽季期間克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）所穿的一雙運動鞋，進口時也歸在稅則第9705.10目。

不過，進口貨物若要免營業稅，須符合關稅法第49條中的外交禮遇、救濟物資等免徵情形。為求審慎，財政部賦稅署將針對大谷翔平50轟紀念球，洽關務署了解是否符合關稅法第49條範圍，據以判斷是否需課徵5%營業稅，或免稅。