台灣健保給付藥價低僅漲1元 中醫嘆杯水車薪

中藥藥材價格愈來愈高，衛福部中醫藥司長蘇奕彰呼籲將藥費從每日定價改為逐項定價。(本報資料照片)

民眾抱怨看中醫、服用很久中藥，但效果不佳，原因可能在於健保 給付過低，一天藥費給付37點，不管是感冒藥、癌症 藥物，均是如此。衛福部中醫藥司長希望健保署給付中醫藥價，從每日定價改成逐項定價，但衛福部長邱泰源冷回「健保也不是你想做什麼，就可以做什麼」。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰接受媒體專訪表示，健保給付中藥藥價偏低，一天分三包藥給付37點，換算後一包科學中藥差不多11元，藥費天花板限制了藥品濃度，這正是民眾抱怨吃了那麼久中藥，但病卻好不了的主要原因。

衛福部長邱泰源昨表示，對於中醫藥物健保給付，這是司長專業的陳述，但如果是衛福部論述，就必須嚴謹討論，「健保也不是你想做什麼，就可以做什麼」，需要經過協商過程，這是大家都很清楚的。

邱泰源說，衛福部重視中醫藥的發展，但健保給付係採協商方式，在明年度健保總額協商中，已將健保給付每天中醫藥費從37點(台幣37元)提升至38點(38元)，必須尊重協商結果。但新北市中醫師公會理事長陳建輝大嘆，一天只提高1點，等於一周只多7元，絕對跟不上中藥漲價速度，「真的是杯水車薪」，希望政府能在藥價上做大幅提升。

此外，不少中醫師抱怨，許多中藥材漲價，而健保給付藥費偏低，經營辛苦。對此，邱泰源表示，了解也體諒中醫師面臨狀況，任何需求都可透過程序來呈現，健保署會妥善溝通，把事情做的更好。