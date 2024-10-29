熱絡紅燈曇花一現 台灣9月景氣退回黃紅燈

近一年景氣燈號變化 製表／賴昭穎

國發會昨發布9月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈，8月才亮出代表熱絡的紅燈「曇花一現」。國發會官員說，產業復甦不均衡，半導體產業受惠AI 題材、表現暢旺，傳產則相對疲弱，但經濟在復甦軌道上、成長動能延續無庸置疑。

國發會指出，9月的綜合判斷分數34分，和8月相比一口氣掉了五分，創3月以來的六個月新低，燈號因此跌破紅燈下限38分，退回至黃紅燈的區間。在景氣燈號九項構成項目中，海關出口值和批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各少兩分，製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數少一分，其餘六項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，9月燈號改變，主要因為傳統產業外銷動能疲弱，加上高基期因素，導致海關出口值大縮水，從紅燈掉到綠燈；此外，批發、零售及餐飲業營業額，製造業營業氣候測驗點也都變燈，但領先及同時指標仍為上升，顯示台灣景氣維持成長態勢。

邱秋瑩指出，這波景氣上揚是以半導體、資通訊產業主導，台積電 對未來AI應用相當看好，研判復甦的態勢會延續，且景氣仍在復甦的軌道上、成長動能無庸置疑。她也說，觀察各國際大廠資本支出，台積電和預估差不多，明年甚至再增加，日月光、南亞科也表示投資 會持續增長。

但邱秋瑩說，最近幾個月確實震盪的幅度比較大，比較顛簸的原因是在傳統產業，所以成長態勢是延續，但如果要看產業均衡情況，傳統產業復甦的態勢是比較需要留意的，「傳產外銷貨品的國際需求仍然疲弱，油價下滑也讓油品出口出現衰退。」

邱秋瑩指出，各個經濟預測機構對於台灣的經濟成長率都是樂觀看待，但美國總統大選結果未定，選前風險意識升高、牽動廠商投資布局，大家都在觀望，且大陸雖然祭出刺激經濟措施，但傳產需求是否有效提升，都還要觀察。