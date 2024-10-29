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台灣「世界健身」 斥資900萬美元買下美國母公司

記者宋健生╱台中29日電
世界健身董事長柯約翰宣布，以900萬美元收購美國World Gym，拿下全球經營權。(記者宋健生／攝影)
世界健身董事長柯約翰宣布，以900萬美元收購美國World Gym，拿下全球經營權。(記者宋健生／攝影)

健身通路龍頭變身台灣公司。「世界健身World Gym」28日宣布，已完成以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI）。董事長柯約翰表示，這次收購，是世界健身邁向健身產業全球領導者道路上的重要里程碑。

柯約翰指出，此次收購不僅獲得World Gym品牌的全球經營權，還即時享有其271個國際據點每年約350萬至400萬美元的加盟權利金收入，營業利潤率約為50%，預計將提升未來收入與淨利潤，而此次收購的估值約為收益的七倍。此舉也等同宣告，World Gym正式變身為台灣公司，也從台灣重新邁向全世界。

柯約翰強調，此次收購WGI所需的900萬美元，完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金。

台灣本土布局方面，世界健身目前在台灣有130家直營店，擁有45萬會員，接下來每年將會持續展店15至20家，預計明年展店15家、後年展店18家。展店地點的條件包含人口、商圈規模等，也會有併購機會，朝向全台250家直營店目標發展。

至於全球布局與未來增長，柯約翰表示，WGI目前在澳洲、美國、加拿大、墨西哥和巴西等國家擁有加盟夥伴，據點數合計141家，會員數45萬人，並正在德國、印度等其他市場洽談新的加盟協議。

未來兩年，World Gym的目標是每年新增30至50家據點，並計畫通過擴展加盟網絡，將增長速度提升至每年100家。而最終目標為全球2000家加盟店，台灣與亞洲合計500家直營店。

柯約翰說，WGI將保留其專業的美國團隊，負責美洲、歐洲、中東及非洲的特許經營服務與發展。而行政、行銷、IT開發、零售供應、會計及亞太地區的發展，將由台灣統籌管理。

世界健身在集團持續拓展新店及會員的帶動下，今年上半年合併稅前淨利2.89億元，稅後純益2.28億元、年增41.6%，每股稅後純益2.07元；而累計前九月合併營收72.75億元、年增3.6%。

利潤 澳洲 墨西哥

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