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堆滿垃圾、廚餘 避難山屋淪生態殺手

台灣新聞組／台北28日電
屏風山屋周邊有廢棄帳篷和鍋具、蔬菜及垃圾。(圖／太魯閣國家公園管理處提供)
屏風山屋周邊有廢棄帳篷和鍋具、蔬菜及垃圾。(圖／太魯閣國家公園管理處提供)

政府開放山林五年，為改善山域服務品質，預計在今年底前完成30座山屋整建或新建計畫；不過，山友素質卻沒能跟上；玉管處、太管處今年巡查山屋都發現充斥垃圾、食物與廚餘亂丟，避難山屋淪為高山垃圾場，更成了生態殺手。

衛福部國民健康署推估，台灣登山人口約500萬人，攀登百岳有50萬人。台灣超過3000公尺高山有284座，國土署為提升山林活動安全，2019年配合推動山屋整體改善計畫，整建19座、新建11座山屋。

太魯閣國家公園內有13座山屋，提供山友申請使用，沒有收費。名列「中橫四辣」熱門路線屏風山、畢祿山，前年新蓋屏風、鋸東兩座新山屋，造型環境佳讓山友大聲叫好，今年4月受花蓮強震影響暫停開放，太管處上山巡查，在屏風山屋發現廢棄帳篷和鍋具、蔬菜等垃圾，志工直呼「好誇張」。

玉山國家公園內有16座山屋，今年底新觀高山屋將落成，玉管處巡查南二段西段路線，也發現山屋變成垃圾堆，保育志工感嘆，部分山友缺乏公德心，失去對人性的信任。雪霸國家公園雪東線的七卡、三六九山莊及四秀線桃山、新達山屋，去年都清出1公噸以上的垃圾，垃圾數量居高不下，成了高山生態最大殺手。

台中市山岳會總幹事張賀融說，與先進國家相比，台灣山屋並不算多，像日本的山屋多，食宿、設備好，重點在於管理；日本對山屋的補給、垃圾、排遺，由直升機吊掛，山屋採使用者付費；台灣避難型山屋不需費用，但垃圾應由山友自行帶下山，響應「無痕山林」，「只要有人不配合就會破壞高山環境」。

日本

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