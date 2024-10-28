嘉義中埔1個半小時發生8起地震 民眾驚憶921

地震震央嘉義縣中埔鄉，龍門社區活動中心4樓女兒牆崩落砸毀轎車，幸無人員傷亡。(記者李宗祐／翻攝)

嘉義縣中埔鄉27日下午2時19分起，1個半小時內接連發生8起地震 ，最大一起規模4.9，氣象署連發2次國家警報，傍晚花蓮也出現地震，連台中市梨山地區也很有感。氣象署地震中心預估，未來1周內，中埔鄉附近將出現規模4以上淺層餘震。

接連地震讓嘉義地區民眾人心惶惶，許多人奪門而出，或擔心後續再出現地震，乾脆敞開大門。不少民眾說，聽到疑似地鳴聲後才地震，也有在地人表示「都是地鳴聲，讓我想起921」，南部多縣市都有感。

27日地震震央都在中埔鄉，讓中埔、隆興、裕民、龍門、富收等5個村落零星災情，數起磁磚掉落、玻璃門碎裂通報，較嚴重的是龍門社區活動中心4樓女兒牆震垮，磚頭掉落砸中轎車，鹽館村則有一處社區圍牆倒塌壓毀車輛，幸好無人員傷亡。

此外，一排透天住宅牆壁龜裂、磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處也出現裂痕。中埔鄉長李碧雲說，公所都先暫列為危險住宅，勸導住戶先撤離，3戶自行依親 ，由鄉公所安置1戶4人。

高鐵受地震影響，台灣高鐵表示，共造成行經該路段5車次列車臨時停車，台中到左營間部分列車延誤。

氣象署地震測報中心技正林祖慰說，27日下午偵測到8起地震，其中3起為規模4以上顯著有感地震，且地震深度都是10公里內的極淺層地震。林指出，一連串地震與菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞擠壓有關；而震央半徑15公里內，過去30年僅2018年7月2日曾發生規模4.7及4.5地震，當地規模4.5以上地震並不常見。

中埔鄉曾在1941年發生規模7.1地震，林說，中埔大地震發生位置在此次地震上方附近，距今83年，雖有學者專家提警訊，但氣象署無法做地震預測，預估未來1周可能出現規模4以上餘震。

中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛說，這些區域2017年曾發生規模5.1地震，與這次很類似，主因都是板塊運動之後擠壓所造成的能量釋放。

另外，27日晚6時21分花蓮發生芮氏規模5.3地震，震央就在花蓮市，氣象署針對宜蘭、花蓮縣發布國家警報。地震測報中心指出，此地震為0403花蓮地震餘震。