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「亞太青年領袖高峰會」登場 蔣萬安全英文宣示2050達淨零碳排

記者洪子凱／台北即時報導
台北市政府青年局27日舉辦第二屆亞太青年領袖高峰會，市長蔣萬安（圖）以全英文致詞，與各國青年領袖代表分享台北永續發展政策及經驗，並承諾持續打造綠色永續未來，讓台北成為更永續宜居的城市。（記者許正宏／攝影）
台北市政府青年局27日舉辦第二屆亞太青年領袖高峰會，市長蔣萬安（圖）以全英文致詞，與各國青年領袖代表分享台北永續發展政策及經驗，並承諾持續打造綠色永續未來，讓台北成為更永續宜居的城市。（記者許正宏／攝影）

由北市青年局與國際青年商會，共同舉辦亞太青年領袖高峰會27日等場，全場聚焦「永續發展」，並分享北市府推動淨零碳排歷程，市長蔣萬安以全英文致詞強調，2030減碳40%、2040減碳65%、2050達到淨零碳排，青年是永續重要一環，將會持續推動相關政策，與青年共同實踐減碳目標。

第二屆亞太青年領袖高峰會，27日於青年局登場，本屆主題聚焦「永續發展」，論壇中也介紹了如何在會議、獎勵旅遊、大型會展與展覽等活動，精準計算碳排放，市長蔣萬安下午也到場分享北市府落實淨零碳排精神。

蔣萬安表示，永續發展不僅是企業未來趨勢，更是全球共同責任，台北市目標 2030年減少40%碳排放、2040年減少65%，2050年實現淨零排放，過去一年，市府做了很多努力，也取得了不錯成果，會繼續共同推動台北成為更永續宜居的城市。

青年局局長殷瑋也強調，年輕人不僅是未來的生產者與消費者，更是創新與變 革的主力軍，成立青年局以來，推動國際化學習與實踐平台，成為首個設有國際發展科青年局，以實際行動支持年輕世代肩負全球責任，會將全球永續的關念，以實際行動推動青年參與。

台北市政府青年局27日舉辦第二屆亞太青年領袖高峰會，市長蔣萬安（中）出席與各國青...
台北市政府青年局27日舉辦第二屆亞太青年領袖高峰會，市長蔣萬安（中）出席與各國青年領袖代表分享台北永續發展政策及經驗。（記者許正宏／攝影）

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