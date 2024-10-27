我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

黑白集／AI助捧回「大谷聖杯」 台職棒更需挹注

黑白集
日本球星大谷翔平本季創下50轟、50盜紀錄，圖為拍賣網站創辦人高丁手持50轟紀念球。(取自Ken Goldin X平台)
日本球星大谷翔平本季創下50轟、50盜紀錄，圖為拍賣網站創辦人高丁手持50轟紀念球。(取自Ken Goldin X平台)

中華職棒中信兄弟隊抱回隊史第十座總冠軍，讓擠爆球場的2萬球迷熱血沸騰。不過，此際勾引更多球迷心弦的，卻是台灣企業以1.41億台幣(約439萬美元)天價，捧回全世界棒球迷心目中的「聖杯」—大谷翔平「50轟50盜」紀錄的第50轟全壘打球。

台灣企業以雄厚實力、精準競標出價策略，打敗勢在必得的日本企業。一般球迷相當陌生的優式資本一戰成名，讓台灣在世界再次露臉，也迫使日本企業為沒留住大谷50轟紀念球公開道歉。優式資本則聲明樂意與台日各機構合作，安排公益展出，讓日本球迷鬆了口氣，台日球迷都期待近距離親賭聖杯風采。

但競標過程的商戰策略與AI精算，顯然已將球迷的美好想望與資本炒作緊緊綑綁，帶入福禍難料的境地。畢竟優式資本正是靠程式交易巨量股票積累雄厚資本，被稱「台股套利王」；大谷50轟紀念球也成為其AI計算的標的物，這次競標將棒球聖杯巧妙與其核心競爭技術連結，單就吸晴度與網路流量就已回本，更不用說大谷對全世界棒球的影響力仍持續上升中。

值得企業更多關注的是台灣多數賠錢的職棒、血虧的職籃，以及長年仰仗政府輸血的各單項運動困境，顯然企業善盡社會責任，還能再多做些什麼。只是，如此無形又無實利的社會責任，AI真能算得清？

日本 AI 台股

上一則

台中廣三SOGO百貨爆掏空18.9億 日負責人涉背信

下一則

台灣歌手赴泰遭囚詐團園區 業績差就被電擊

延伸閱讀

MLB／大谷翔平傷勢如何？教頭：左肩半脫位、初步有正面消息

MLB／大谷翔平傷勢如何？教頭：左肩半脫位、初步有正面消息
MLB／大谷翔平盜壘失敗倒地 疑似滑壘時傷到左手

MLB／大谷翔平盜壘失敗倒地 疑似滑壘時傷到左手
MLB／各隊球員票選：賈吉年度最佳球員 大谷國聯最佳球員

MLB／各隊球員票選：賈吉年度最佳球員 大谷國聯最佳球員
439萬標下大谷50轟球 台神秘買主「優式資本」背景曝光

439萬標下大谷50轟球 台神秘買主「優式資本」背景曝光

熱門新聞

台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗