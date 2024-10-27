我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

台大世界排名跌20名 學者：師生淘汰率低 教授：問題在沒人要來

記者馮靖惠／台北27日電
台灣大學在2025年世界大學排名中列第172名，較去年下滑20名。圖為台灣大學校園。(本報資料照片)
台灣大學在2025年世界大學排名中列第172名，較去年下滑20名。圖為台灣大學校園。(本報資料照片)

英泰晤士高等教育特刊（THE）日前公布2025年世界大學排名，台大排第172，較去年下滑20名引發關注；學者認為，台大等頂大師生淘汰率太低，沒有追求「頂尖」的慾望，導致無法打造「菁英部隊」。

據台大校方統計，台大大學部學生退學率約1.5%，老師離職率約0.8%，包括主動及被動離職；因無法升等而離開的比率更低。

曾在台大任教的智齡科技執行長康世仲以「海豹精英部隊」比喻，「萬中選一」才會強。台大老師升等比率太高，近百分之百幾乎都可留在台大，但像美國頂尖大學，教師拿到終身職，成功升等比率大概六、七成而已。頂尖的研究單位競爭應很激烈，淘汰過後只留下最強的人。

台大政治系教授王業立認為，以目前台灣的教育環境，如果升等比例降低，只會逼迫老師更重研究，輕忽教學。也有教授認為，不是淘汰率問題，以現在的薪資，研究資源的貧乏，及教學的繁重，連台大有些系所都找不到老師，「不是淘汰率問題，是根本沒有人要進來」。

此外，有台大老師認為，設定嚴格淘汰率做法過於激進，老師是否「不適任教學」，標準很難認定，更關鍵的是，台大的環境沒有頂尖、優秀到讓人才拚死拚活都要待下來，最後大家一定會選擇往沒有那麼多壓力的地方跑。

陽明交通大學教務長陳永昇說，師生淘汰率高，恐怕不能代表自我要求嚴格，也不代表就更卓越。一味要求老師付出時間心力在教學和服務，並不代表學校要求很嚴格，最後老師可能因沒有足夠研究成果未能升等而不被續聘。

不過，大學爭排名、比論文數量，這種功利傾向讓台大哲學系退休教授林火旺看到弊端。林火旺說，校方應更重視學生對老師的評鑑，據他觀察，台大還是有些老師只關注論文數量，因學校評鑑老師時仍偏重研究成果。

退休

上一則

釋憲不同意見書：藐視國會裁罰有必要 國情報告無違憲之虞

下一則

疫情已遠 陸客入台半數事由仍管制 學者稱違法 陸委會：滾動調整

延伸閱讀

台大醫學系擬採計社會科 專家：推升一階門檻

台大醫學系擬採計社會科 專家：推升一階門檻
發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰
地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大
陳時奮教授點名凌濤論文抄襲 陽明交大證實：涉未適當引註

陳時奮教授點名凌濤論文抄襲 陽明交大證實：涉未適當引註

熱門新聞

台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗