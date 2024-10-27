台大世界排名跌20名 學者：師生淘汰率低 教授：問題在沒人要來

台灣大學在2025年世界大學排名中列第172名，較去年下滑20名。圖為台灣大學校園。(本報資料照片)

英泰晤士高等教育特刊（THE）日前公布2025年世界大學排名，台大排第172，較去年下滑20名引發關注；學者認為，台大等頂大師生淘汰率太低，沒有追求「頂尖」的慾望，導致無法打造「菁英部隊」。

據台大校方統計，台大大學部學生退學率約1.5%，老師離職率約0.8%，包括主動及被動離職；因無法升等而離開的比率更低。

曾在台大任教的智齡科技執行長康世仲以「海豹精英部隊」比喻，「萬中選一」才會強。台大老師升等比率太高，近百分之百幾乎都可留在台大，但像美國頂尖大學，教師拿到終身職，成功升等比率大概六、七成而已。頂尖的研究單位競爭應很激烈，淘汰過後只留下最強的人。

台大政治系教授王業立認為，以目前台灣的教育環境，如果升等比例降低，只會逼迫老師更重研究，輕忽教學。也有教授認為，不是淘汰率問題，以現在的薪資，研究資源的貧乏，及教學的繁重，連台大有些系所都找不到老師，「不是淘汰率問題，是根本沒有人要進來」。

此外，有台大老師認為，設定嚴格淘汰率做法過於激進，老師是否「不適任教學」，標準很難認定，更關鍵的是，台大的環境沒有頂尖、優秀到讓人才拚死拚活都要待下來，最後大家一定會選擇往沒有那麼多壓力的地方跑。

陽明交通大學教務長陳永昇說，師生淘汰率高，恐怕不能代表自我要求嚴格，也不代表就更卓越。一味要求老師付出時間心力在教學和服務，並不代表學校要求很嚴格，最後老師可能因沒有足夠研究成果未能升等而不被續聘。

不過，大學爭排名、比論文數量，這種功利傾向讓台大哲學系退休 教授林火旺看到弊端。林火旺說，校方應更重視學生對老師的評鑑，據他觀察，台大還是有些老師只關注論文數量，因學校評鑑老師時仍偏重研究成果。