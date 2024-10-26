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星宇上市 競拍張數、得標總額創最大規模 首日漲53%

記者陳儷方／台北26日電
星宇航空是台灣首家成立6年即完成掛牌上市的航空公司，董事長張國煒（左四）盼能成為精品航空品牌。(記者潘俊宏／攝影)
星宇航空是台灣首家成立6年即完成掛牌上市的航空公司，董事長張國煒（左四）盼能成為精品航空品牌。(記者潘俊宏／攝影)

網路討論度最高、老闆自帶風格的星宇航空昨日(25日)掛牌上市，這是台灣首家成立6年即完成上市的航空公司，不論是競拍張數或得標總金額，皆為目前市場上最大規模。不過，星宇航空董事長張國煒說，星宇是國際性的航空公司，不以炒股票為主，上市可讓投資人有機會投資星宇、加入營運這家精品航空。

星宇掛牌首日行情甜滋滋，掛牌價20元(台幣，下同)，昨日終場以大漲53%、收在30.75元，抽到股票的投資人，限申購2張都買滿並在高點賣出，第一天就能賺2萬元(約623美元)。星宇上市首日交易量25.2萬張，榮登25日成交量第一名個股，狠甩第二名的10.5萬張。

星宇去年2月興櫃時股價最高50.5元、最低31.35元，波動幅度大，投資人也曾因此在網路上發起自救會，轉戰上市後，股價短期內表現都將是市場話題，另外，星宇也帶亮航空股，網友同步關注虎航、長榮航、華航的股價表現。

星宇上市實際承銷張數為7萬9900張，總計申購三天累計共160萬7558筆，中籤率2.48%，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。

星宇10月中旬的上市前競拍及申購均創下高度話題，拍賣數量為31萬9600張，合格投標單高達68萬7938張，超額認購比率達2.2倍，競拍張數、得標總金額都是目前市場上最大規模。

張國煒致詞時笑說，2018年獲准成立到現在六年多，開航四年多，中間還有兩年的疫情考驗，一路走來就像今天天氣一樣風風雨雨，「代表我們一路的進程，雖然沿路風雨交加，我們還是屹立不搖、面不改色、非常不要臉地就走進來了（證交所）」。

張國煒表示，上市對投資人而言，投資更有保障、效率，以及安全感，對星宇而言，資金來源可以更多元，對於沒有中籤的投資人，他說，星宇是新創公司，陸續還有很多增資機會，到時大家還是有機會來參與抽籤。

對於下一階段的業務擴張，張國煒表示，現在機隊有20多架飛機，目標是後年達到50多架，市場胃納量不是問題，因此後續會擴充機隊，初步看來會有10架長程線飛機的需求。

張國煒表示，星宇飛航至今，始終堅持飛安至上的承諾，並致力於提供精品的服務，獲得許多旅客的支持與肯定，並會將這些回饋視為持續進步的動力，帶領公司逐步成長。

張國煒在上市儀式後受訪時，被問到與長榮、華航、虎航，同列航空四雄一事，他笑說「我一直認為我是小白兔，因為一路走來都是躲在牆邊被人家弄來弄去」，張國煒認為，各家有各家的優勢，代表台灣民航百花齊放，虎航也經營得非常好。

投資 長榮 星宇航空

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