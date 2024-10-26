出入不當場所…「食藥署之花」傳酒店兼差 被記1大過2小過

衛福部食藥署1名女職員遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處已「1大過2小過」處分。(本報資料照片)

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以一大過二小過處分，並調離現職。食藥署指出，當事人一開始未誠實交代，後來才坦承本月去酒店四次，9月則不記得次數，公務人員不僅不能兼差，即便下班也不能前往這類「不當場所」因此祭出此處分。

媒體報導，食藥署一名年輕貌美的女職員，傳出在高檔酒店兼差。食藥署回應，10月18日接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，該女性公務人員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職，因該職員已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感，今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處以「一大過二小過」處分。

食藥署副署長林金富表示，政風單位剛開始調查時，該員並未誠實交代，後來才坦言曾多次前往，今年10月共去四次，9月則不記得次數，由於未據實配合，加上相關法規本就明定，公務人員不能兼職，也不能前往這類不當場所，即便是下班時間也都不能出現。

根據內政部 公務員廉政倫理規範中，對於不當場所的規範，是參考警政署在民國85年1月22日，八五警署督字第4846號函所列舉範圍，包含舞廳、酒家；酒吧；特種咖啡 廳茶室；僱有女服務生陪侍之聯誼中心、俱樂部、夜總會、KTV等營業場所；有色情營業之按摩院、油壓中心、三溫暖、浴室泰國 浴、理髮廳、理容院、休閒坊、護膚中心等場所；色情表演場所；妓女戶及暗娼賣淫場所；職業賭博場所及利用電動玩具賭博場所等。