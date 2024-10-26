我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

台大醫學系擬採計社會科 專家：推升一階門檻

記者許維寧／台北26日電
大學甄選入學委員會昨公告114學年繁星推薦、申請入學各校系參採學測考科，其中有二294個學系僅參採1科，創下三年新高。圖為學測示意圖。(本報資料照片)
大學甄選入學委員會昨公告114學年繁星推薦、申請入學各校系參採學測考科，其中有二294個學系僅參採1科，創下三年新高。圖為學測示意圖。(本報資料照片)

台灣大學甄選入學委員會25日公告114學年繁星推薦、申請入學各校系參採學測考科，其中申請入學共2168個學系參與，以參採學測科目三科最多。升學輔導專家分析，近年數個醫學系於申請入學階段轉變招生策略，捨棄自然或英文，改採社會科，評估將讓一階過篩門檻向上提升。

相較於中國醫藥大學、輔大等醫學系114學年改採社會科，台大醫學系也計畫在115學年捨棄英文，改採社會，成大、陽明交大等校醫學、牙醫系則是按兵不動。陽明交大教務長陳永昇表示，114學年醫學、牙醫系參採沒有變化，但近年學校也在反思，國家傾力培養科技和醫學人才，也應該加強人文素養，校方會安排醫學人文等課程，強化人文思維。

成大教務長沈聖智說，贊同他校醫學系將社會科納入參採，培育人文素養和同理心，對未來職涯有幫助。而成大醫學系申請入學參採以能力取向做規畫，保持採用國文、英文、數A、自然，但入學後課程具備一系列醫學人文課程，幫助學生關懷群體。

根據甄選會統計，參與申請入學招生的學系，有789個系選擇參採學測三科最多，約佔總系組36%；其次則為參採兩科，共584個學系，約占27%。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，過往醫學、牙醫系申請入學管道多參採國文、英文、數A、自然，但今年中國醫藥大學醫學、牙醫系都將英文科改為參採社會科，輔大醫學系則是參採英文、數A、社會、自然。

藍天予分析，不少醫學、牙醫系近年參採社會，招生策略將走出新風景，且台大醫學系未來也將社會科納入參採，有望提升學生準備的意願。也評估頂尖學生加入，會讓社會科於醫學、牙醫系一階過篩門檻向上提升。

此外，114學年申請入學，台大中文、哲學、歷史、外文、日文、圖資以及政治系三組，均參採國文、英文、數A、數B、社會。

藍天予表示，一類組科系如台大歷史系去年僅參採數B，今年則增為數A、數B均可，評估是盼放寬可選填的學生母數，藉此廣納更多學生。

升學 科目三

上一則

黑白集／減碳新目標 政治人物亂開支票 都是吃不到的狗骨頭

下一則

交通事故暴增被點名 台中、桃園須赴交通部報告

延伸閱讀

養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋

養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋
所有權變更觸發房產重新評估 專家分享節稅之道

所有權變更觸發房產重新評估 專家分享節稅之道
全球新冠XEC變種病毒升溫 台大專家：台灣11月大流行

全球新冠XEC變種病毒升溫 台大專家：台灣11月大流行
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐