淡江大橋上梁 新北市府竟渾然不知 藍批中央作秀

交通部政務次長陳彥伯昨代替交通部長陳世凱視導淡江大橋工程進度。(記者江婉儀／攝影)

新北市淡江大橋工程進度已達76%，預計明年底完工。25日上梁祈福，原定交通部長陳世凱出席，卻僅邀請立委、未邀市長侯友宜 和在地議員，藍營議員怒批「作秀」，最後無預警改由政務次長陳彥伯到場，他解釋，行程是視察而非典禮或活動，才沒發請柬。

淡江大橋總經費230億元，是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，流標7次才發包，可紓解台二線及關渡大橋交通壅塞問題，縮短八里、淡水間25分鐘車程，也預留八里輕軌所需空間。工程比原預計時間提前1個月啟動懸臂吊裝作業，25日起吊裝1B、1T2個節塊，預計12月上旬完成，接下來要仰賴平台船操作吊裝作業。

原本敲定陳世凱出席，卻僅邀請無地緣關係的民進黨 立委蘇巧慧，以及國民黨 在地立委洪孟楷，消息傳出後，有在地議員反彈；上梁前在場媒體才得知陳世凱臨時轉往蘇花勘災，改由陳彥伯出席。

國民黨新北市議員陳偉杰批評，經了解是為陳世凱辦的拍照打卡活動，新北重大建設淪為中央作秀行程，地方政府毫無所悉，難道交通部長不需跟基層民意溝通？

民進黨市議員鄭宇恩緩頰，她認為，歷任部長都把淡江大橋視為重點視察工作，新任部長關心淡水交通建設是好事，未來關渡新橋也需中央支持，改善淡水交通。

侯友宜證實「新北確實沒收到消息」，他說，淡江大橋是全台指標，也是新北重要地標，期待中央對基層民代及市民多多溝通。

最後上梁祈福儀式僅洪孟楷、鄭宇恩到場，洪孟楷說，未來要更面面俱到。

陳彥伯表示，淡江大橋工程是重要工程，達成重要里程碑都會安排視察，「地方民代跟市府有所誤解」未來都會安排相關行程，廣邀關心的人前來。