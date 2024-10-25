台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

酪梨對心臟有益，還能抗發炎，由於酪梨含有多種營養素，且有助於人體吸收，曾被金氏世界紀錄列為營養最豐富的水果，可做成多樣的料理，如酪梨牛奶、酪梨壽司等，也可冷凍保存。中國大陸網友直呼「酪梨是在台灣最震撼我的水果」，有內行人建議「切片沾醬油及芥末很好吃」。

一名網友在小紅書貼出兩張酪梨的照片，照片中可見他拿著一顆大大的綠色酪梨，他表示「在台灣最震撼我的水果，就是酪梨」。

其他人留言「我喜歡用海苔片包著吃」、「切片沾醬油及芥末」、「廣西也有這麼大的啊，我買過」、「我婆婆泡了一顆酪梨種子，準備做盆栽，我還說怎麼那麼大顆，看到你這個就理解了」、「台灣的酪梨很大，酪梨牛奶、拌沙拉很棒」、「這個放不黑，捏捏看會軟了就可以吃了，我覺得吃起來比較不會有澀味」。

還有人說「台灣酪梨品種很多，有些熟了外皮會變黑，有些不會，買回來後，蒂頭輕壓有變軟就能吃了，不要一直等它變黑喔」、「這個加布丁打牛奶超好喝的」、「這個酪梨真的好大」。

酪梨原產於中美洲，從墨西哥中部的高地森林到哥倫比亞西北部的雨林均有其自然分布地。酪梨果肉呈淡黃色至淡綠色，口感順滑細膩，富含脂肪，可用於榨油。不同品種的酪梨果皮顏色及整體形狀都可能不同，皮色有深綠色、棕色、紫黑色或近全黑色，形狀則有梨形、雞蛋形、長條形或球形。