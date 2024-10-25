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大谷翔平50轟棒球買主？辜仲諒、張國煒都否認 神祕買主尚未現身

記者陳儷方／台北即時報導
道奇隊強打大谷翔平「50轟50盜」歷史性全壘打球買家來自台灣，星宇航空董事長張國煒被傳是可能買主，但他否認了這個傳聞。(記者陳儷方／攝影)
道奇隊強打大谷翔平「50轟50盜」歷史性全壘打球買家來自台灣，星宇航空董事長張國煒被傳是可能買主，但他否認了這個傳聞。(記者陳儷方／攝影)

美國職棒日籍球星大谷翔平締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球，23日以439.2萬美元賣出，拍賣公司24日表示，買主是一家台灣企業。外界猜測是否是曾和道奇合作的星宇航空董事長張國煒，張國煒回應「應該不是我吧」並笑稱自己「應該是被50轟的人，不是去轟別人」。

另外被點名到的還有擔任亞洲棒球總會會長、中華民國棒球協會理事長，本身擁有中信兄弟棒球隊的辜仲諒。不過，中信也低調否認。

星宇航空25日掛牌上市，由於星宇曾跟道奇合辦家庭日，當拍賣公司公布大谷祥平這顆「50轟50盜」歷史性全壘打球的買家來自台灣時，外界即猜測可能是K董。

在上市典禮結束後，張國煒被媒體問到是否是價值1.4億元的50轟棒球買主？張國煒大笑回應，「應該不是我，我應該是被50轟的人，不是去轟別人」，台灣有很多支持道奇的企業主，或許是別人買的，他也預祝道奇在世界大賽奪冠，「畢業星宇也是他們的贊助商，希望他們順利拿到冠軍」。

另一說，真正的買主是由優式資本得標，是一家程式交易公司，老闆是劉興漢。這家公司位於101大樓，根據104人力銀行的資料，員工福利還不錯，稱若工作表現良好，每半年可有感加薪。

道奇 星宇航空 拍賣

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