我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

碳費最大戶 台積電估每年繳10億元 台電、中油各繳5億

台灣新聞組／台北25日電

碳費徵收費率也在日前完成公告，初期徵收對象為台灣281家公司，環境部長彭啓明昨說，台積電可能為台灣繳交碳費最多的對象，初估每年須繳約10億元(台幣，以下同，約3125億美元)；至於台電與中油等國營事業，預料分別繳5億元左右碳費。

彭啓明昨天受訪談及碳費制度時指出，根據環境部公告明年上路的碳費率，一般費率每公噸300元，以及優惠費率Ａ每公噸為50元和優惠費率Ｂ每公噸100元，以台積電現在每年1000多萬噸的碳排量計算，加上適用優惠費率Ｂ，大概每年要繳10億元左右，但和其本身的年度營收相比，其實相當少。

對於去年起有營造業者指出，碳費會使房價高漲一成，彭啓明表示，台灣社會過度恐慌所謂的綠色通膨，只要發現有建商或營造業因為碳費而刻意大漲房價，就可以打到環境部的專線告發，根據計算，碳費對房價的影響僅0.2%上下。

台中市長盧秀燕多次喊話「碳費八成留在地方」後，昨北上參加行政院會前，與環境部長彭啟明碰面當面爭取。盧秀燕說，她盼中央把碳費八成留在地方，以利推動減碳工作，降低氣候變遷帶來的衝擊。

彭啓明表示，自己和盧市長有解釋碳費徵收與空氣汙染防制費的收費機制不同，如果依固定比例分配給地方政府，會產生在人口數、收費排碳量、受氣候變遷影響等分配不公平的出現，目前空汙費已經有六成用在地方了，國際上的碳費使用也不是按照比例來均勻分配。

房價 台積電 氣候變遷

上一則

韓國瑜出手 總預算案有進展 卓榮泰下周立院報告

下一則

澎湖團赴北京爭取陸客 並努力讓「大進滿」船長回家

延伸閱讀

捲性騷 藍台中副主委請辭獲准 議員選情投變數

捲性騷 藍台中副主委請辭獲准 議員選情投變數
中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤

中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤
盧秀燕籲8成碳費留地方 藍提修法31立委連署

盧秀燕籲8成碳費留地方 藍提修法31立委連署
「藍營一姐」扮桶箍 盧秀燕精準出牌蓄能量

「藍營一姐」扮桶箍 盧秀燕精準出牌蓄能量

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值