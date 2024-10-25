碳費最大戶 台積電估每年繳10億元 台電、中油各繳5億

碳費徵收費率也在日前完成公告，初期徵收對象為台灣281家公司，環境部長彭啓明昨說，台積電 可能為台灣繳交碳費最多的對象，初估每年須繳約10億元(台幣，以下同，約3125億美元)；至於台電與中油等國營事業，預料分別繳5億元左右碳費。

彭啓明昨天受訪談及碳費制度時指出，根據環境部公告明年上路的碳費率，一般費率每公噸300元，以及優惠費率Ａ每公噸為50元和優惠費率Ｂ每公噸100元，以台積電現在每年1000多萬噸的碳排量計算，加上適用優惠費率Ｂ，大概每年要繳10億元左右，但和其本身的年度營收相比，其實相當少。

對於去年起有營造業者指出，碳費會使房價 高漲一成，彭啓明表示，台灣社會過度恐慌所謂的綠色通膨，只要發現有建商或營造業因為碳費而刻意大漲房價，就可以打到環境部的專線告發，根據計算，碳費對房價的影響僅0.2%上下。

台中市長盧秀燕多次喊話「碳費八成留在地方」後，昨北上參加行政院會前，與環境部長彭啟明碰面當面爭取。盧秀燕說，她盼中央把碳費八成留在地方，以利推動減碳工作，降低氣候變遷 帶來的衝擊。

彭啓明表示，自己和盧市長有解釋碳費徵收與空氣汙染防制費的收費機制不同，如果依固定比例分配給地方政府，會產生在人口數、收費排碳量、受氣候變遷影響等分配不公平的出現，目前空汙費已經有六成用在地方了，國際上的碳費使用也不是按照比例來均勻分配。