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台購屋痛苦指數又上升 需不吃不喝10.65年才能買房

記者胡順惠／台北25日電
台灣內政部24日公布最新統計，購屋痛苦指數續創新高，台灣民眾平均須超過十年不吃不喝才能買房。(本報資料照片)
台灣內政部24日公布最新統計，購屋痛苦指數續創新高，台灣民眾平均須超過十年不吃不喝才能買房。(本報資料照片)

內政部昨天公布第二季房市相關指數，台灣全國房價所得比（又稱「購屋痛苦指數」）上升達10.65倍，代表台灣民眾須10.65年不吃不喝才能買房；全國房貸負擔率為46.02%，房價負擔能力維持為偏低等級；住宅價格指數年成長逾一成至為146.48，三項指數都創新高。

內政部指出，中央銀行8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月起實施第七波選擇性信用管制措施，引導房市降溫及正常發展；9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，較8月下降5.2個百分點，加上近日民間機關發布10月調查報告顯示，民眾買房與賣房意願指數均為下降，房市降溫效果開始發酵。

房價所得比是指一個地區的房地產價格與當地居民收入的比率，代表一戶中位數住宅對於中位數家戶一年可支配所得的比值。內政部統計，第二季的房價所得比10.65倍，其中六都的房價所得比依序為台北市16.36倍、新北市13.71倍、台中市12.69倍、高雄市10.39倍、台南市10.29倍、桃園市9.13倍。

至於非六都只有新竹縣高達10.82倍，其他依序為南投縣9.92倍、花蓮縣與新竹市都是9.72倍、彰化縣9.47倍、宜蘭縣9.45倍、澎湖縣實價登錄樣本數少於100筆，房價所得比落在9.19倍，其他縣市則未超過9字頭。

針對房貸負擔率，內政部解釋，這是計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，反映民眾購屋房貸負擔變化情形。根據統計，最高的是台北市的70.69%，也是全台唯一突破70%的地方。

內政部分析，六都中，新北市、台北市、台中市為房價負擔能力為過低等級；台南市、高雄市房價負擔能力為偏低等級；桃園市房價負擔能力為略低等級。

非六都除了基隆市房貸負擔率仍低於三成外，其他縣市皆介於三成至四成之間，其中又以新竹縣46.78%負擔較重。

全國住宅價格指數方面，第二季來到146.48，較上季增加4.02%、年增率11.99%；6都數據中，住宅價格指數高於全國平均依序為台中市157.34、台南市154.71、桃園市153.73、高雄市149.49，新北市、台北市分別為137.76、123.11。

若從年增率觀察六都增幅，新北10.54%、桃園14.04%、台中12.38%、高雄12.63%年增幅都超過一成，其中以桃園增幅最大，台中與高雄也高於全國平均。

房價 內政部 貸款

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