我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

潭美逼台 東北防豪雨 康芮颱風將生成 專家曝可能路徑

記者楊德宜／台北23日電
潭美颱風外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。(本報資料照片)
潭美颱風外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。(本報資料照片)

今年第20號颱風潭美今天離台灣最近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天表示，輕颱潭美今天凌晨進入菲律賓呂宋島北部陸地，目前正在持續向西通過呂宋島，預估下午到晚間就會進入南海，並持續向西移動。今天白天是颱風離台灣最接近的時候，但是還是有一段距離，因此並不會發布海陸颱風警報，算是沒有直接影響台灣。

雖然潭美颱風沒有直接影響，不過，吳聖宇表示，颱風外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。

另外，吳聖宇表示，在桃園、新竹一帶也會有短暫陣雨，但是降雨量就小了很多。過了苗栗以南之後，一直到高屏一帶，降雨就更少，大致維持多雲或陰的天氣為主，降雨並不明顯。深山區域可能降雨才會稍微多一些，中央山脈地形的屏障作用非常明顯。

吳聖宇表示，預期雨勢較大的情況，會延續到明天白天，但是降雨也會比今天減小，雨量較大的地方逐漸轉移到花東地區，有局部大雨或豪雨出現的可能性。周末期間颱風已經遠離，後續受偏東風環境影響，迎風面仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨，雨量則是恢復正常，預估都在大雨等級以下。

風力的部分影響相當明顯，吳聖宇表示，尤其今天到明天上半天，西半部沿海從台南以北到北部沿岸一帶，可能有8至10級強陣風出現機會，局部區域甚至有11至12級強陣風，外島的澎湖、金門、馬祖同樣有11至12級強陣風機會。另外，在東南部、恆春半島沿岸以及綠島、蘭嶼一帶，陣風也可能高達10至12級，風力的影響要特別注意。

他說，預估強陣風的情況，至少要等到明天下半天之後才會逐漸減緩下來，周末期間相對恢復平靜，各地風力都明顯較為偏弱。

是否還有颱風生成？吳聖宇表示，後續預估在關島西北方海域，將會有另一個熱帶擾動逐漸發展，有可能也會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，也就是今年第21號颱風康芮。不過，未來應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低，預期這個未來的康芮颱風將是下周天氣的觀察重點，持續留意。

上一則

買高價海鮮、業者埋單？ NCC主委翁柏宗涉貪

下一則

黃牛之亂再現 跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

延伸閱讀

最大細菌傳播者在廚房 專家建議經常更換「它」

最大細菌傳播者在廚房 專家建議經常更換「它」
主教協議延長4年 專家：中梵關係已出現外交性質元素

主教協議延長4年 專家：中梵關係已出現外交性質元素
「升大學教育講座」名校招生專家分享大學申請秘訣 11月等你報名

「升大學教育講座」名校招生專家分享大學申請秘訣 11月等你報名
世報11/16講座 名校專家、學生分享大學申請祕訣

世報11/16講座 名校專家、學生分享大學申請祕訣

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝