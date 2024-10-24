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黃牛之亂再現 跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

記者林麗玉／台北23日電
台北市長蔣萬安今天上午出席南環段CF670A區段標工程。(記者林麗玉／攝影)
台北市長蔣萬安今天上午出席南環段CF670A區段標工程。(記者林麗玉／攝影)

亞洲天王周杰倫首攻蛋開唱，昨售票15萬張89萬人上網同時開搶，5分鐘搶光，已有黃牛喊一張票台幣30萬(約9358美元)。黃牛之亂，文化部長李遠昨開玩笑稱「愈來愈討厭周杰倫」，北市長蔣萬安今被問，也愈來愈討厭周董？蔣回「不會，我還是非常愛周杰倫。」

蔣萬安也透露，昨天周杰倫演唱會開放售票時，他人正在開會，沒有辦法跟大家一起上網搶票，但是後來開完會，他周遭朋友及同仁都告訴他，大家都陷入轉圈圈的哀號當中，據他了解，有89萬人同時搶票。

對於昨天再度發生黃牛之亂，台北市警察局、文化局如何嚴加查察？蔣萬安說，他已經要求警察局、文化局相關單位，接下來要嚴加查辦黃牛票販售。

他也提醒，任何加價售票行為，不管有沒有完成，都已經觸法，已經違法，切勿以身試法，警察局會加強嚴辦，也呼籲民眾，不要去購買來路不明的票券，這些都有可能造成財務上的損失。

蔣萬安說，這次最主要是台北大巨蛋第一次辦演唱會，也迎來周董開唱，完成所有民眾朋友可以在大巨蛋看演唱會的心願，希望接下來也能帶動台北市整體經濟飛耀式發展。

周杰倫

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