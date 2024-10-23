網號召爬下水道、通風管道聽周董演唱會 大巨蛋「貓道」視角首曝光

台北大巨蛋首度公開貓道視角，還開玩笑稱「現在已經在賣蛋頂了」，更寫下期待貓道之旅引起討論。(取自「台北大巨蛋」臉書)

天王周杰倫 12月5日至12月9日將於台北大巨蛋舉辦演唱會，昨(23)天開放購票15萬張門票遭秒殺，不少歌迷沒搶到票哀嚎遍野，甚至網路還發起「爬進大巨蛋下水道聽周董演唱會活動」，吸引上萬人參與，就連大巨蛋小編也首度公開貓道視角還開玩笑稱「現在已經在賣蛋頂了」，引發熱烈回響。

周杰倫門票昨天上午12點開放搶票，不到20分鐘時間，4場次15萬張門票全遭秒殺，下午3點清出約3000多張票，也在不到10分鐘時間遭秒殺，兩時段同時在線人數超過80萬人更創下歷史新高，網路上黃牛票甚至一張炒逾上萬台幣，相當搶手。

由於周杰倫所屬經紀公司杰威爾已經宣佈僅辦4場演唱會，不再加演，也讓不少未搶到票的歌迷哀嚎，網路上也出現不少求票訊息，甚至有人發起活動稱要從大巨蛋外面下水道、通風管道道爬進去聽演唱會，更有神人曬出大巨蛋的剖面圖，引起熱烈迴響。