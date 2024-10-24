《華人領袖遠見高峰會》許勝雄展望下個50年 看好AI促進醫療創新

許勝雄強調，企業的「企」字，上方就是一個「人」字，「沒有好的人才，整個產業或公司都將停止運作。」（圖／遠見雜誌提供）

金仁寶旗下共有八家上市公司，在11個國家有超過70間工廠、14萬名員工，年營業額超過360億美元。這一切，都來自許勝雄「國際化」及「多角化」的布局。

這幾年，金仁寶集團陸續達到幾個重要里程碑。去年，集團喜迎50週年慶，宣示未來將擴大綠色、數位經濟和醫療事業的布局。今年6月，則輪到仁寶電腦歡慶40歲生日，股東會上，81歲的許勝雄正式宣布卸下仁寶董事長職務，由副董事長陳瑞聰接任掌舵，自己則出任金仁寶集團總裁。

在2024「台灣企業領袖100強」排行榜上，許勝雄是以仁寶電腦董事長的身分入選，排名第19名，在他擔任仁寶董事長32年期間（以仁寶1992年上市起算），市值成長金額為新台幣1543億元，任內總股東報酬率1187.1％，年平均EPS 2.7，其中以任內總股東報酬率的成績最為優異，在單項排名高居第五名。

回顧金仁寶集團走過半世紀的過程，其實就是一部台灣電子產業的成長史。

1973年成立的金寶電子，創立之初，資本額僅有600萬元及50名員工。當時國內的電子產業也還在萌芽階段，公司最早的產品電子計算機，還是透過購買國外計算機產品拆解研究，反向工程技術而製造出來的。

1989年，金寶憑藉著一步一腳印的苦幹實幹精神，一舉躍登全球最大電子計算器製造廠，並在台上市。

透過國際化，增加競爭力

如今已滿50歲的金仁寶集團，旗下共有金寶、仁寶、康舒等八家上市公司，在台灣、中國、越南、泰國 、美國、巴西等11國，共有超過70間工廠、14萬名員工，年營業額超過360億美元（新台幣1兆800億元），為台灣最知名的電子製造業集團之一。

對於1989年便勇於前進泰國設廠，到如今集團在各國開枝散葉、分散地緣政治風險，許勝雄笑稱30年前還沒有想到「立足台灣、放眼世界」這麼遠大的目標，但「國際化」「走出台灣進行資源整合」確實是他重要策略之一。

他分析， 2008年7月杜哈回合談判破裂後，世界貿易組織（WTO）的「貿易多邊主義」精神受到衝擊，加速了區域和雙邊自由貿易協定（FTA）的發展趨勢，全球有超過300個區域經濟FTA，台灣簽下的FTA不多，無法享受優惠關稅。

因此，為了提升速度、維持競爭力，集團才大舉進入重要的經濟區域設廠。

在國際化之外，金仁寶的「多角化」策略，也是成長的重要動能。集團早已從最初的電子消費性產品，擴展到醫療、綠能 、電動車甚至低軌衛星領域。

重視人才，共享集團資源

不論是國際化或多角化，還得靠「人」執行。人才的長期培育和發展，始終是許勝雄經營集團時，最重視的課題。他經常強調，企業的「企」字，上方就是一個「人」字，「沒有好的人才，整個產業或公司都將停止運作。」

「知人善任、分層負責、充分授權、疑人不用、用人不疑」，是他的20字用人哲學。他從來不覺得「接班」是個問題，攤開八間上市公司的經營團隊，全由集團內歷練已久的主管出任。每三個月，這些上市公司的總經理，會和他開一次會，討論不同業務間的資源，如何共享、發揮綜效。

自從2022年11月生成式AI 問世後，AI便成了市場上最熱門的關鍵字，硬體廠的機會又在哪裡？

看準人機協作、普惠AI的商機，仁寶早早投入AI PC、AI手機，以及AI智慧穿戴設備、AI智慧車聯網系統等智慧裝置研發。

許勝雄特別看好高科技和醫療領域的結合，「現在正是台灣電子資訊和生物科技要moving的時候！」他強調，由於醫療牽涉人體安全，過去醫療領域對於「AI協助診斷」多有排斥，但現在AI技術已有一定水準，是促進醫療創新的最佳時機。

展望下一個50年，許勝雄認為台灣各大企業早已建立起打世界盃的競爭力，「對於接下來台灣OEM、ODM產業發展及未來，我樂觀其成。」

小檔案

許勝雄

排名：第19名（以仁寶電腦成績列入排名）

出生：1943年

現任：金仁寶集團總裁、海基會代理董事長

學歷：台灣師範大學國文系學士、台灣師範大學榮譽博士