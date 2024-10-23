《華人領袖遠見高峰會》教過ChatGPT之父 吳恩達為何指AI將遍地開花？

吳恩達強調，舉凡法律、金融科技、教育、健康，甚至是約會和人際關係等領域，都有AI介入的機會。（圖／遠見雜誌提供）

ChatGPT問世，開啟新一輪的AI 狂飆年代。無論個人或企業，紛紛高喊應用與導入生成式AI；而大家提到的，不外乎是增進工作效率、管理企業內部知識等實際效益。但在吳恩達眼裡，AI就是新時代的電力，將帶來顛覆性的改變。

受訪中的AI專家吳恩達，絲毫不見產業領袖的架子，說起話來溫文儒雅。遇上沒把握的問題，也會直白說「我不知道。」

但關於AI（人工智慧 ），吳恩達知道的可多了。

學術上，現為史丹佛大學兼任教授的他，率先提倡利用GPU訓練深度學習模型，啟發有AI教父之稱的辛頓（Geoffrey Hinton），吳恩達自己更發表上百篇頂尖論文。在業界，他先後在Google和百度領導AI團隊，並連續創業，參與創辦教育平台Coursera、Landing AI和DeepLearning.AI；同時，也以AI Fund經營合伙人身分，替新創注入資金與技術。

去年，吳恩達和自己在史丹佛的學生、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）來台灣，分享對人工智慧趨勢的觀察。今年3月，吳恩達於再度造訪台灣前，接受《遠見》專訪，討論他口中新時代的電力——人工智慧。

他的AI觀察》 不分產業，生成式AI應用遍地開花

「不只提升工作效率，或是增進使用者體驗，生成式AI在垂直領域中，有著許多應用。」吳恩達強調，舉凡法律、金融科技、教育、健康，甚至是約會和人際關係等領域，都有AI介入的機會。

擁有AI Fund經營合伙人的身分，讓吳恩達能站在第一線，觀察生成式AI如何席捲各行各業。以法律領域來說，AI Fund便曾投資 至少兩家新創公司，它們皆以大語言模型為基底，提供客戶研究法條、撰寫合約等服務，使用者也能自行上傳法律文件，接著與系統對答，甚至產出對造律師的潛在論點。

生成式AI也根本性地降低AI應用的技術門檻。過去十多年來，AI創造的價值，絕大多數集中於Google、臉書等消費者網路，然而，「隨著開發成本降低，我們可以進一步將AI應用推進至長尾領域。」

吳恩達解釋，即便是缺乏AI資源的餐飲業，都能以極低的價格，針對終端應用微調大語言模型，投資100美元，甚至只要10美元，便能完成任務。歸根結底，作為通用技術，AI帶來的好處，將會是雨露均霑。

不過，人人皆能從中受惠，反過來說，不做就會掉隊。

他的AI建議》 想用好AI？盤點流程、邊做邊學

有不少企業憂心，就算明知應該導入AI，但缺乏專門知識，根本不知如何下手。對此，吳恩達表示，對沒有工程團隊的小型企業來說，若想打造針對特定垂直領域的應用，需要更多資源，「這確實更加困難。」

因此，他建議企業主以下兩種應對方式。

第一，向外部AI顧問尋求協助。以AI Fund為例，會和合作企業一起，從爬梳工作內容與流程開始，分析AI能如何介入、提供價值；接著，評估採取行動帶來的商業影響，藉此做出決策。

「我們會利用生成式AI，支援創業者的工作。」吳恩達透露，AI Fund和DeepLearning.AI團隊，在台灣停留的時間愈來愈長，也因此發現與不同伙伴合作的機會。例如，國發基金出資的台杉投資，便有投資吳恩達的新創。過去幾次訪台期間，他也把握機會與製造業、半導體企業交談，追求特定的AI機會。但他也補充，目前並沒有定案，仍在討論階段。

第二，從打地基開始，讓員工接受訓練，學習更多生成式AI的相關知識。吳恩達表示，即便從事非技術工作，例如商務、行銷和行政，同樣可以自學程式、運用ChatGPT以外的AI工具，應用於工作中。

他也提到，若想跟上新技術，重返學校深造固然是選項，但更實際的作法是終身學習，例如DeepLearning.AI便是提供大量AI技術教學內容。他也不忘推薦自己在Coursera上開設的熱門課程「人人都該學的生成式AI」，邀請有志者一同修習。

吳恩達另外補充，除非像外送或叫車平台那樣，有能力建立雙邊市場，否則AI技術本身，無法構成非常強大的企業護城河。他認為，技術能替公司帶來價值，尋找AI機會很重要，但在產業積累的領域知識，才是獲勝關鍵。

他的AI展望》 成本更低、能力更強，AI前景佳

針對AI接下來可能的發展，吳恩達信心滿滿。

首先，大語言模型在文字以外的多模態能力，持續取得進展。吳恩達分享，比起Midjourney、DALL-E等生成圖像的工具，影像分析帶來的改變更為顯著，「我們有團隊正與台灣製造業和檢測等領域的企業合作，很多工作就用到影像分析。」

他預期，未來將會看到更多元的模型，既能運用於垂直領域中，也可以發展出更多模態。例如地震資料、衛星影像，甚至是心電圖，都能訓練專有模型。

此外，投入AI的成本，將隨著時間推進逐漸下降。吳恩達曾提到，就產業應用來說，開發應用的效率變高、成本降低，低／無程式碼的工具，更讓客製化變得便宜。不僅如此，對訓練大語言模型的企業來說，情況也類似，「訓練成本確實在每年下降。」因此，吳恩達看好開源模型前景，不會因為高昂成本，而輸給閉源模型。

吳恩達也強調，追求模型規模並非一切。AI代理（AI agent）的低成本發展路徑，同樣讓人興奮。「與其試圖訓練一個更大的模型，一次性生成正確答案，AI代理允許在生成答案後，讓使用者提供評論、列出優缺點，再讓它重新撰寫。」不用花上數億美元，也能產出高品質內容，這對消費者和企業來說，都是好消息。

從吳恩達的專訪當中，可以發現他對AI的深厚信仰，他真心相信AI將能改變世界，也能替人類的生命帶出無限可能。

「當我開始在Coursera上開設我的機器學習課程時，很榮幸地發現，我們的技術不只能教導給極少數人，而是可以培訓一大批人。」吳恩達感性表示，他深信透過科學、工程，以及創新，能讓人類變得更強大。而他自己透過教育，「似乎能做出有用的事情，幫助他人實踐夢想。」

在吳恩達眼中，AI是學術研究的主題，也是改變產業的好工具。同時，AI更是推動社會進展的利器。接下來的人生，他會繼續與自己無比熱愛的人工智慧，相偕前行。

因為大語言模型的英文縮寫為LLM，許多開發LLM技術的企業，就把羊駝（llama）當成吉祥物。（圖／遠見雜誌提供）

DeepLearning.AI 羊駝吉祥物，原來有這意思？

2017年，吳恩達創辦DeepLearning.AI，希望提供世界級的AI教育給世人。2022年，DeepLearning.AI在台北成立辦公室。

今年37歲、自美國返回台灣的工程經理陳奎翰表示，當時因為疫情，有許多人離開矽谷，分散至不同時區，發現部分重視溝通、需要快速迭代的工作進度不如預期，因此尋求其他海外據點。考慮到台灣防疫相對穩定、擁有技術人才、工程師文化盛行，於是在台灣成立研發團隊，從零開始，至今團隊達到八人。目前除了美國和台灣以外，DeepLearning.AI在哥倫比亞也有辦公室。

曾在大型科技公司任職，陳奎翰認為，作為新創，DeepLearning.AI的工作氛圍自由，平常也採取混合型的辦公方式，可以遠距辦公。有趣的是，台北辦公室現場放了三隻大型羊駝玩偶。陳奎翰表示，因為大語言模型的英文縮寫為LLM，許多開發LLM技術的企業，就把羊駝（llama）當成吉祥物，同事也是因為這樣購入的。

學生眼中的吳恩達：愛吃臭豆腐的台灣女婿

無論是在產業或者學界，吳恩達皆享有盛名，但說起話來謙和無比。採訪時，向他請教垂直領域大模型的開發成本問題，吳恩達數度強調，自己並不確定答案，但仍會盡力就所知內容提供想法；在一長串紮實回應後，又不忘提醒：「我真的不太確定自己是否正確。」

近來針對AI管制與發展，經常可見國際AI專家展開唇槍舌戰，但吳恩達即便與他人論點相異，仍好聲好氣說話。「老師就是一位體貼溫暖，會隨手為人撐傘的人！」攻讀學位時曾受教於吳恩達的史丹佛博士蔡易霖分享，吳恩達是「台灣女婿」，回台灣最愛吃臭豆腐，他們也曾合作發表論文，希望將AI成果導入台灣的土石流預警系統中。

除了推進AI，吳恩達在教育方面也聲譽卓著。蔡易霖指出，大學時期就曾到吳恩達共同創辦、免費的Coursera修課。而且，不只是Coursera，吳恩達後來成立的DeepLearning.AI持續與多家知名公司合作，推出將近30門生成式AI短課程，完全免費，讓他受益良多。

明明有收費方案，為何還要提供免費課程？其實，正如同吳恩達受訪時所說，發現自己有能力讓大量人才接受教育訓練，「很榮幸能夠發揮小小作用，支援全球數百萬學習者獲得技能，然後構築出我從未做過的驚人事物。」他深信，AI讓他能夠賦予人類更大能力、幫助大家實現夢想。

【吳恩達小檔案】

◎出生：1976年4月18日

◎現任：史丹佛大學兼任教授

◎學歷：

－美國卡內基美隆大學數學、電腦科學、資工與經濟三學士

－麻省理工學院電機工程與電腦科學碩士

－加州大學柏克萊分校電腦科學博士

◎經歷／成就：

－業界經驗：打造並領導Google Brain團隊、擔任百度首席科學家並領導AI團隊。