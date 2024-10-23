台鹽子公司涉弊 前董座陳啟昱等5人聲押

台鹽綠能公司累計虧損破台幣2億元，爆出高層弊端，台南地檢署指揮調查局前往搜索台綠位於台南歸仁區總部等數十處地點。(記者周宗禎／攝影)

台鹽子公司台鹽綠能 ，先前被立法院民眾黨團指控前董事長陳啟昱等高層涉弊端，台南檢調昨大舉搜索台綠總部等30多處，約談陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌等34人到案，懷疑高層與包商涉共謀詐財，漏夜偵訊後，陳啟昱、蘇坤煌等五人涉特別背信等罪嫌重大且有串滅證之虞聲押禁見。

檢調大動作搜索，約談陳等34人，近5時偵訊才告一段落，陳啟昱則直接由南機組帶往台南地檢署，由專案小組訊回。

經漏夜偵訊，陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理，以及蘇姓、戴姓兩公司負責人等五人均涉證券 交易法特別背信及公務員登載不實等罪嫌等罪嫌，且犯嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞，均向法院聲請羈押禁見。

58歲陳啟昱2016年6月出任台鹽董事長，隔年主導成立台鹽綠能、自己身兼董事長，2021年2月在蘇貞昌擔任行政院長任內突請辭，遭揣測與派系競爭有關；民眾黨前立委陳琬惠去年披露他在高雄旗山農牧地違法蓋豪宅，陳當時聲明退出民進黨 ，並不再參與任何政治事務，轉趨低調。

檢調人員懷疑，陳啟昱擔任台鹽董事長任內，公司配合政策協助種電，與光電業者共謀「以少報多」浮報工程款項，從中上下其手，獲利台幣數百萬甚至千萬元，此外，台綠高層疑似安插自己人馬在下包的工程公司，再透過違約、須給付賠償金名目，由台綠賠給廠商，實則「左手換右手」將錢搬出，相關手法、金流都待釐清。

檢調查出，2020年台綠統包施作打造嘉義縣義竹鄉漁電共生案場，不僅進度嚴重落後，該場的蔡姓業者近年卻分多次、每筆百萬元金額給陳啟昱，累計上千萬元，不明金流疑是回扣；而台綠在南部執行許多光電案場，辦案人員懷疑台南、嘉義縣的案場恐怕都有涉及不法。

民眾黨團總召黃國昌昨天表示，他揭露台鹽綠能的貪腐弊案超過一年，檢調拖到現在才有所行動，難道是面對特定綠營權貴，背後的政治勢力有所忌憚，所以才選擇性辦案？民眾黨立委張啓楷則表示，「雖然慢了好幾拍，但是有行動總是好的」，民眾黨團追蹤此案已久，涉嫌圖利的金額龐大，後來就連經濟部都看不下去、要求移送法辦，希望檢調徹查清楚。