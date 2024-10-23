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淨零衝擊台灣電子零組件業 明年恐萬人失業

記者李柏澔／台北23日電
勞安所分析淨零影響電子零組件業，估明年將有1萬多人失業。示意圖與新聞無關。(本報資料照片)
勞安所分析淨零影響電子零組件業，估明年將有1萬多人失業。示意圖與新聞無關。(本報資料照片)

淨零轉型對勞動市場衝擊有多大？勞動部指出，電子零組件業明年恐超過萬人失業，2050年失業人口甚至超過4萬人。環境部表示，碳費徵收對台灣經濟影響相當有限，淨零12項關鍵戰略也已包含公正轉型。

為深入了解淨零轉型對台灣就業市場可能帶來的影響，勞安所採用國際普遍用於此類議題評估的可計算一般均衡（CGE）模型，量化評估政策措施對總體經濟和產業的影響，並分析淨零轉型對勞動市場的衝擊。

得出結果顯示，淨零政策對大多數行業的就業影響幅度在正負5%以內，但對於耗能產業的就業影響程度隨著2050年淨零排放目標的逼近持續擴大，最後甚至可達10%至30%以上，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油及天然氣礦業。

以受影響幅度最大的燃氣供應業來看，2025年的影響為7%，到了2050年則有84.1%勞工受到影響。因淨零政策導致工作減少最多的行業，依序為電子零組件業、金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業、基本金屬業等。

勞安所勞動市場研究組長林詩騰分析，淨零政策會讓傳統產業紛紛採用新式設備和製程，影響最大的就是電子零組件業中的設備操作和組裝人員等，推估明年將有1萬708人失業，到了2050年有約4萬5000人失業。企業可培訓內部職員淨零及碳盤查等技術，政府對於高耗能產業的員工也要輔導其轉換就業，來減輕淨零轉型帶來的衝擊，如此一來，影響人口也未必會等於失業。

環境部長彭啓明表示，根據環境部和人力銀行合作的統計顯示，台灣綠領人才的每月需求數即超過2.2萬人，和去年同期相比成長5.2%，不可否認有些傳統產業會受到淨零衝擊，可能會在未來喪失競爭力，因此未來收取的碳費有一部分重心會特別協助產業作綠色轉型。

就業 石油 勞工

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