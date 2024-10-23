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北京鼎泰豐經營權易主 前董座控設局

記者黃淑惠／台北23日電
北京鼎泰豐母公司北京巨人22日召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏（中）由律師徐履冰（左二）、范嘉倩（左一）陪同舉行記者會說明重整經過。(記者潘俊宏／攝影)
北京鼎泰豐母公司北京巨人22日召開股東臨時會全面改派負責營運的恆泰豐原有董監事，並決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務即日起生效，並請北京恆泰豐新任董事長林禮宏（中）由律師徐履冰（左二）、范嘉倩（左一）陪同舉行記者會說明重整經過。(記者潘俊宏／攝影)

「鼎泰豐」在大陸華北的品牌代理商恆泰豐母公司北京巨人昨日舉行股東臨時會，改派恆泰豐董監事、解任董事長韓家宸職務並推選林禮宏為新董座，力拚華北14家鼎泰豐10月底不熄燈。韓家宸大爆內幕，稱股市聞人孫鐵漢夫妻惡意設局，且鼎泰豐董座楊紀華對員工棄如敝屣。

北京恆泰豐為鼎泰豐在大陸華北14家門店的主要經營者，北京巨人則持有北京恆泰豐100%股權。今年8月底，仍由韓家宸任董座的恆泰豐宣布，10月底前將結束華北14家門市經營，是此事件的引爆點。鼎泰豐台灣總部當時說，主因是北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，且將提前終止品牌授權。

據悉，北京巨人原有三位股東，即大成集團副董事長韓家宸、股市聞人孫鐵漢，還有鼎泰豐董事長楊紀華。三人原先持股各有三分之一，但近期三人對鼎泰豐在華北的經營做法不同調，隱然形成兩派意見。楊紀華近期將持股售予孫鐵漢，形成孫一人股權獨大的局面。

在經營架構上，北京巨人擁有台灣鼎泰豐使用商標權且為恆泰豐唯一股東，再授權恆泰豐在大陸華北開設14家鼎泰豐分店。韓家宸被解任後，鼎泰豐華北市場暫由孫鐵漢陣營主導，後續關注台灣鼎泰豐是否繼續授權，若順利，則鼎泰豐華北門店可望繼續經營。

面對突然被解任恆泰豐董座，韓家宸昨日控訴，這是「預謀性的惡意設局」，他並以此指控孫鐵漢、楊紀華。

韓家宸表示，恆泰豐因受限於20年營業期限，該期限已於2024年8月屆滿，作為鼎泰豐品牌在華北地區的運營主體，為確保品牌的長期健康發展，同時維護近千名台籍及大陸籍員工的工作權益，恆泰豐公司在營業期限屆滿前積極爭取續展；然而，韓家宸說，在最關鍵的董事會議上，唯一明確反對續展的董事即為代表巨人公司的前任董事孫鐵漢的夫人李韻珊。

他表示，將力求法律救濟並向有關單位提起刑事訴訟。對此，台灣鼎泰豐總部並未有回應。

針對此爭端，當前由孫鐵漢主導的北京巨人表示，雖然此前北京恆泰豐是由韓家宸主導，但他8月底片面宣布華北14家鼎泰豐分店將吹熄燈號；這項決定，未經恆泰豐董事會討論決定，也未向其母公司北京巨人報准，韓家宸此舉顯然未考量股東之最大利益。

因此，昨日北京巨人大動作改派在恆泰豐的所有董監事後，推選新董座、解除原董座韓家宸職務，並擬向大陸有關機關申請展延北京恆泰豐經營執照與台灣鼎泰豐再續約。

北京巨人昨召開股臨會全面改派恆泰豐公司董監事，新指派五席董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長，一席監事為孫榮康。恆泰豐公司新任董事隨後召開首次董事會，並推選林禮宏為新任董事長。

刑事訴訟

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