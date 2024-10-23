40年老藥百憂解 11月退出台灣 年底全球停產

治療憂鬱症、暴食症以及強迫症的藥物「百憂解」，年底全球停止生產。(記者林俊良／攝影)

治療憂鬱症 、暴食症以及強迫症的精神科老藥「百憂解」（Prozac）將於11月起退出台灣市場，部分患者以為屆時仍可自費購藥，但生產廠商台灣禮來昨宣布，2024年底全球停止生產「百憂解」，換句話說，未來有錢也買不到原廠藥。

精神科醫師楊聰財表示，「百憂解」於1987年問世，成為世界上最知名的抗憂鬱藥之一，臨床顯示，對於治療重度憂鬱症、強迫症、焦慮症等精神疾病病友有著顯著效果。在藥廠公布即將停止生產原廠藥之後，確實造成部分會「認藥」的患者擔憂，醫師務必在短時間內找到適當替代方案協助病人度過換藥期。

中華民國 基層藥師協會理事長沈采穎指出，原廠藥「百憂解」為20毫克錠劑，而台廠生產的學名藥均為膠囊，兩者劑型截然不同，對於容易認藥的患者來說，確實可能影響服用順從度。再者，青少年用藥劑量較低，通常以切藥器將錠劑切成兩半，但換成了膠囊，則難度相對較高。

原本外界推測「百憂解」退出台灣市場，原因在於健保 藥價極低，每顆藥曾低至台幣1.96元，成為名副其實的「糖果藥」。不料，供應商藥廠台灣禮來昨宣布，該公司決定於2024年底全球停止生產「百憂解」，同步懇請醫療專業人員暫停處方「百憂解」予新患者，並依照專業臨床判斷協助病患處方合適的治療替代方案。

食藥署副署長王德原表示，台灣禮來於今年6月24日來函表示將停止供應，今年9月起正式停止供應。此原廠藥去年市占率為15%，台灣尚有其他同成分、同含量的口服劑型可供替代，已請相關替代藥品廠商，視臨床需求增產補足缺口。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠指出，「百憂解」20毫克口溶錠於去年健保申報顆數292萬顆，目前健保收載同成分、同含量膠囊劑型替代藥品共11項。過專利期的老藥，由同品質、藥價相對低的學名藥接手，這屬國際市場常態，同成分的台灣學名藥產品市占率達85%，顯示臨床醫師普遍接受學名藥。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，這款老藥已過專利期，健保藥價也從台幣40多元砍到一塊多，可替代的藥品非常多，不會出現缺藥問題。