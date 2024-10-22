中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤

中火計畫大增氣，環團批屆時中火將成為全球最大的火力發電廠，繼續空汙殺人。（記者黃仲裕／攝影）

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評初審在今年8月底通過，多個環團昨天在立法院開記者會，批評中火要到2035年才能讓燃煤機組除役，上述計畫初審過程草率且缺乏環團參與，要求退回重審。台中市長盧秀燕 說，經濟部前部長王美花承諾「增一氣、拆一煤」，中火若要增設四部燃氣機組應等比例拆四部燃煤機組。

本報系聯合報報導，環境部表示，發電由燃煤轉天然氣 已是各界共識，相關開會通知提早公布在網站上，退回重審依法無據，對環團的呼籲表示尊重。

台灣健康空氣行動聯盟、台中市爭好氣聯盟、台灣護樹團體聯盟與南投縣健康空氣行動聯盟等團體昨於立法院召開記者會要求重新檢視中火的開發計畫。

多個環團在立法院開記者會，認為中火二期燃氣計畫爭議多，要求退回專家小組會議重審。（記者曾原信／攝影）

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，中火二期燃氣要蓋四部燃氣機組，加上一期的兩部燃氣機組，總裝置容量達810萬瓩，約為中火現有十部燃煤機組的1.5倍，加上未退役的燃煤機組，中火將成為全球最大的火力發電廠，空汙及碳排並未大減，要求環評大會時退回小組重審。

中火二期環評初審在8月30日討論時一次通過，但包括台中市政府與環評委員在會議中對碳排減量、汙染物等事項提出不少質疑，環境部專案小組會議要求台電今年底前提供九項補充資料，包括空氣汙染 物的排放濃度及影響評估、機組更新期間的碳排量與對南投縣空氣品質模擬結果等，補件完畢後送環評大會審查。

中火煤改氣計畫 資料來源／環境部、台灣健康空氣行動聯盟等環團

中火不只是能源與環境議題，也是近年地方與中央爭論的政治焦點。盧秀燕昨感謝環團發聲，她說，歡迎台電增加燃氣機組，但「增氣必須拆煤」，燃氣機組功率很大，照理說增加一部燃氣機組要拆兩部燃煤機組，但考慮國家用電需求，至少「增一氣拆一煤」。

根據中火新建燃氣機組計畫，燃氣一期計畫為新建兩部燃氣複循環機組，燃煤一至四號機組將於燃氣機組商轉後逐步轉為備用機組。燃氣二期計畫將新建四部燃氣機組，燃煤三、四號機組逐步拆除、五到十號機組則逐步轉為緊急備用電力設施，全部燃煤機組最晚2035年全數除役。